Polski siatkarz zmienił klub. Zagra na Bliskim Wschodzie

PlusLiga jest jedną z najlepszych siatkarskich lig na świecie, więc polscy siatkarze rzadko decydują się wyjeżdżać za granicę. Jeśli już to robią, trafiają np. do silnej ligi włoskiej, a niektórzy decydują się na transfer do egzotycznych lig. Tak jest w tym przypadku.

Sezon reprezentacyjny trwa w najlepsze i już niedługo polscy siatkarze ruszą na mistrzostwa Europy, by zawalczyć o kolejny medal. Mimo to okno transferowe jest wciąż otwarte i zawodnicy wielu drużyn, często grających też w reprezentacji zmieniają klub. Pierwszy zagraniczny wyjazd polskiego siatkarza Były zawodnik Cuprumu Lubin, który w minionej kampanii po raz pierwszy wyjechał za granicę, postanowił zmienić klub. Jakub Ziobrowski, bo o nim mowa zeszły sezon spędził w tureckim klubie Alanya Belediyespor, który występował na zapleczu Super Ligi. – To był dla mnie dziwny czas, ponieważ pierwszy raz znalazłem się w sytuacji, kiedy bardzo długo nie wiedziałem, w jakim klubie będę grał w przyszłym sezonie. Okres przygotowawczy spędziłem z Asseco Resovią Rzeszów, a następnie dwa miesiące spędziłem w Lubinie, chwilowo zastępując kontuzjowanego Adama Lorenca. W grudniu pojawiła się oferta z Turcji, więc z niej skorzystałem – opowiedział atakujący w rozmowie ze "Strefą Siatkówki", jak doszło do jego transferu. Jakub Ziobrowski zagra na Bliskim Wschodzie Udało się, klub z Alanyi z Ziobrowskim w składzie wywalczył awans do tureckiej ekstraklasy. Niestety władze klubu po tym historycznym wyczynie nie widziały miejsca dla Polaka w klubie. – Klub nie podjął ze mną rozmów, jeśli chodzi o przedłużenie umowy, więc podejrzewam, że nie byli zainteresowani – stwierdził. Taki obrót sytuacji sprawił, że ten zdecydował się na zaskakujący ruch i trafił na bliski wschód, gdzie spędzi kolejne miesiące swojego życia. – Przygotowania w nowym klubie właśnie rozpocząłem. W tym sezonie będę reprezentował barwy klubu Al-Jazira w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – wyznał Ziobrowski. Przebieg kariery Jakuba Ziobrowskiego Największe sukcesy Jakub Ziobrowski święcił w karierze Juniorskiej, gdzie zdobywał medale Mistrzostw Polski Młodzików (brąz), Ogólnej Olimpiady Młodzieży (brąz), Mistrzostw Kadetów (złoto i brąz), Mistrzostw Młodej Ligi (srebro i złoto), Mistrzostw Polski Juniorów (złoto). Ponadto święcił sukcesy na poziomie pierwszej ligi, wywalczając mistrzostwo w 2021 i srebro w 2016 r. Swoją dorosłą karierę rozpoczął w 2016 roku w barwach Czarnych Radom. Następnie bronił barw takich klubów jak Cuprum Lubin, Verva Warszawa Orlen Paliwa, LUK Politechnika Lublin, Ślepsk Malow Suwałki, czy ostatnio Alanya Belediyespor. Czytaj też:

