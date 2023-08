Polska – Ukraina na zakończenie fazy grupowej mistrzostw Europy. Gdzie i kiedy oglądać?

Faza grupowa mistrzostw Europy siatkarek powoli dobiega końca. Polki mogą być spokojne, bo już mają zapewniony awans. Po zwycięstwach 3:0 ze Słowenią, 3:1 z Węgrami i 3:0 z Belgią oraz porażce 1:3 z Serbią Biało-Czerwone mają na swoim koncie dziewięć punktów i bilans 10:4, co oznacza, że nie zajmą poniżej czwartego miejsca w grupie A.

Warto wygrać mecz z Ukrainą!

W ostatnim spotkaniu fazy grupowej podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Ukrainkami. Mają one zaskakująco dobrą pozycję w tabeli, bo po czterech spotkaniach mają tyle samo punktów co Polska i jeden set zdobyty mniej. Taki wynik nasze wschodnie sąsiadki zawdzięczają niespodziewanemu zwycięstwu z Belgijkami, triumfem ze Słowenią 3:1 i Węgrami 3:0. Z kolei z Serbkami poległy 0:3.

Mimo wszystko warto wygrać ten ostatni mecz, bo to on może ustawić całą drabinkę mistrzostw Europy. W 1/8 finału grupa A, czyli ta, w której występują nasze siatkarki zmierzy się z drużynami z grupy C, gdzie grają Turczynki, Niemki, Czeszki, Azerki i Szwedki. Ewentualny triumf nad Ukrainkami pozwoli nam zająć drugie miejsce, dzięki czemu Biało-Czerwone w 1/8 finału zmierzą się z trzecią ekipą, którą w najgorszym przypadku mogą być Niemki.

Mistrzostwa Europy: O której i gdzie oglądać mecz Polska – Ukraina?

Ostatni mecz fazy grupowej mistrzostw Europy Polska – Ukraina odbędzie się dziś, tj. w czwartek 24 sierpnia. Początek tego spotkania o godz. 17:00, a transmisję na żywo będzie można oglądać w TV na Polsacie Sport oraz online w internecie w serwisach streamingowych, np. Polsat Box Go.

Czytaj też:

Zaskakujący gest Stefano Lavariniego. Ekspert dosadnie powiedział, co sądzi o takim zachowaniuCzytaj też:

Polski siatkarz zmienił klub. Zagra na Bliskim Wschodzie