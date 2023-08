Polskie siatkarki poznały rywalki w 1/8 finału. Nie będzie łatwo

Faza grupowa mistrzostw Europy siatkarek dobiegła końca. Polki w grupie A zajęły bardzo dobre drugie miejsce, dzięki zwycięstwu 3:1 przeciwko Ukrainie. Ponadto w tej fazie turnieju wygrywały jeszcze 3:0 ze Słowenią, 3:1 z Węgrami i 3:0 z Belgią oraz zanotowały jedną wpadkę 1:3 z Serbią.

Polki poznały rywalki w 1/8 finału mistrzostw Europy

Zgodnie z drabinką, drużyny z grupy A zmierzą się z reprezentacjami, które grały w grupie C. Tam walka o miejsca dające awans trwała do ostatniego meczu. Ostatecznie triumfatorki tegorocznej edycji Ligi Narodów – Turczynki zajęły tam pierwsze miejsce, tracąc tylko jednego seta. Zmierzą się one z Belgijkami, które zajęły czwarte miejsce w polskiej grupie.

Na drugim miejscu w grupie C uplasowały się Czeszki z ośmioma punktami na koncie i one podejmą Ukrainki w 1/8 finału mistrzostw Europy. Trzecią drużyną były Niemki z jednym „oczkiem” mniej od Czeszek. To zawodniczki prowadzone przez Vitala Heynena będą rywalkami Stefano Lavariniego i reprezentacji Polski. Z kolei Serbki – triumfatorki grupy A zmierzą się ze Szwedkami (sześć punktów w fazie grupowej). Do kolejnej fazy turnieju z grupy C nie wyszły Azerki (pięć pkt) i Greczynki (cztery „oczka”).

Mistrzostwa Europy siatkarek: Pary 1/8 finału

Ostatni raz Polskie siatkarki mierzyły się z Niemkami 12 lipca w ramach ćwierćfinału Ligi Narodów. Wówczas to Polki były lepsze i triumfowały 3:1. Ten wynik dał im historyczny awans do strefy medalowej tych rozgrywek. Tak prezentują się pary 1/8 finału mistrzostw Europy.

Holandia – Szwajcaria; niedziela, 27.08 (18:00, Florencja)

Bułgaria – Słowacja; niedziela, 27.08 (21:00, Florencja)

Serbia – Szwecja; poniedziałek, 28.08

Czechy – Ukraina; poniedziałek, 28.08

Włochy – Hiszpania; sobota, 26.08 (21:00, Florencja)

Francja – Rumunia; sobota, 26.08 (18:00, Florencja)

Turcja – Belgia; niedziela, 27.08 (17:00, Bruksela)

Polska – Niemcy; niedziela, 27.08 (20:00, Bruksela)

Mistrzostwa Europy siatkarek: Tabela grupy A

Lp. Reprezentacja Punkty Rozegrane mecze Bilans setów 1 Serbia 15 5 15:2 2 Polska 12 5 13:5

3 Ukraina 9 5 10:7 4 Belgia 6 5 6:10 5 Słowenia 3 5 5:12 6 Węgry 0 5 2:15



