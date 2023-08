Tomasz Fornal zmieni klub? Ten ruch daje wiele do myślenia

Reprezentacja Polski szykuje się do mistrzostw Europy. Dwa lata temu Polacy przed własną publicznością zdobyli brąz, pokonując w meczu o trzecie miejsce Serbów. Tym razem po wielkim wyczynie w tegorocznej Lidze Narodów, Biało-Czerwoni liczą na więcej. Częścią szerokiego składu Nikoli Grbicia, z którego wybierze turniejową czternastkę, jest Tomasz Fornal.

Tomasz Fornal podjął ważną decyzję

Fornal może zaliczyć poprzedni sezon do udanych. Wraz z Jastrzębskim Węglem dotarł do finału Ligi Mistrzów, a ponadto po pewnym zwycięstwie 3:0 świętował mistrzostwo PlusLigi nad Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Teraz od kilku miesięcy jest częścią kadry, która najpierw bardzo dobrze radziła sobie w VNL, a teraz szykuje się na kolejną część sezonu reprezentacyjnego, zawierającego w sobie występy na mistrzostwach Europy oraz kwalifikacjach olimpijskich.

Pomimo przerwy w rywalizacji klubów, Fornal podjął ważną decyzję dotyczącą przyszłości. Agencja menedżerska LZ Sport Pro zarządzana przez Georgesa Matijasevicia ogłosiła początek współpracy z 26-latkiem. Przyjmujący dołącza do agencji, z której współpracują już m.in. Wilfredo Leon, Michał Kubiak, Dawid Konarski czy Jenia Grebennikov. Może to zwiastować chęć zmiany klubu w przyszłym roku.

„Jeden z najciekawszych graczy Tomasz Fornal jest nowym klientem naszej agencji! Mistrz Polski 2021 i 2023, MVP ligi polskiej 2023, finalista Ligi Mistrzów 2023, a także niedawny zwycięzca VNL z Polską! Witamy w zespole Tomek!” – napisała agencja w mediach społecznościowych.

Kariera siatkarska Tomasza Fornala

Tomasz Fornal to jeden z najpopularniejszych polskich siatkarzy. Zanim dołączył do Jastrzębskiego Węgla, przez trzy lata był siatkarzem Czarnych Radom. Ma w dorobku cztery medale Ligi Narodów, brąz ME 2021 czy wicemistrzostwo świata sprzed roku.

