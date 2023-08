Polska – Niemcy w 1/8 finału siatkarskich mistrzostw Europy. O której i gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski siatkarek bez większych problemów przebrnęła fazę grupową mistrzostw Europy. Biało-Czerwone wygrały cztery mecze grupy A – ze Słowenkami, Węgierkami, Belgijkami oraz Ukrainkami. Jedyną porażkę Biało-Czerwone poniosły z mistrzyniami świata – Serbkami, które wygrały tę grupę.

Polki zawalczą z Niemkami w 1/8 finału mistrzostw Europy

Podopieczne Stefano Lavariniego w 1/8 finału zmierzą się z Niemkami Vitala Heynena, które w grupie C zajęły trzecie miejsce za Turczynkami i Czeszkami. Nasze rywalki w fazie grupowej wygrały dwa mecze z Grecją i Azerbejdżanem oraz przegrały ze Szwecją, Czechami oraz Turcją.

Biało-Czerwone kolejny raz będą mierzyć się z reprezentacją Niemiec. Ostatnie cztery spotkania, m.in. w Lidze Narodów i na mistrzostwach świata co prawda udało się wygrać, ale wiele z tych starć kończyło się stykowym wynikiem 3:2. Ostatni raz drużyny mierzyły się w ćwierćfinale VNL w Arlington. Wówczas Polki nie dały szans zachodnim sąsiadkom, triumfując 3:1.

Polska Niemcy w 1/8 finału mistrzostw Europy. Gdzie oglądać transmisję na żywo?

Kto będzie górą tym razem? O tym przekonamy się w niedzielę 27 sierpnia. Mecz Polska – Niemcy rozpocznie się o godz. 20:00 na arenie Palais 12 w Brukseli. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w TV na antenie Polsatu Sport i TVP Sport oraz online w internecie w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. Polsat Box Go, na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zwycięzca tego starcia zagra w 1/4 finału mistrzostw Europy z wygranym pary pomiędzy Belgią a Turcją.

Faworytkami tego spotkania są Polki, co przyznał nawet selekcjoner rywalek – Vital Heynen, który dodał, że to na nich ciążyć będzie większa presja. – W końcu pokazaliśmy, że możemy tego dokonać i awansować do ćwierćfinałów. Mecz z Turcją przygotował nas na kolejne spotkanie z dużymi zespołami. W niedzielę będziemy mieli trudne zadanie. Polska jest wielkim faworytem meczu przeciwko nam, ale wszystko może się zmienić, jeśli uda nam się zbudować presję, tak jak wtedy, gdy doszliśmy do momentu, w którym mogliśmy wygrać trzeciego seta z Turcją – powiedział, cytowany przez portal sport.pl.

