Magdalena Stysiak o dramatycznej sytuacji w meczu Polek. Przejmujące słowa siatkarki

Niedzielne spotkanie, choć rozstrzygnięte w trzech setach, miało swoją dramaturgię. Polskie siatkarki mierzyły się z ambitnym, choć zdziesiątkowanym zespołem prowadzonym przez trenera Vitala Heynena. Były szkoleniowiec męskiej kadry Polski (m.in. zdobyty tytuł MŚ 2018) bardzo dobrze przygotował podopieczne do tego meczu.

Fatalna kontuzja w trakcie meczu Polska – Niemcy

Najlepiej punktującą w pojedynku o ćwierćfinał ME 2023 była Magdalena Stysiak. Atakująca polskiej kadry zdobyła 21 punktów. Po spotkaniu liderka reprezentacji prowadzonej przez Stefano Lavariniego nie ukrywała poruszenia. W trakcie trzeciego seta fatalnie wyglądającej kontuzji doznała Annegret Holzig.

– Drużynowo zagrałyśmy bardzo fajnie, to jest najważniejsze. Niestety przykry moment dla drużyny z Niemiec, bo już druga zawodniczka im wypadła. Wiemy też o Hannie Orthmann. Niestety, kontuzje się przytrafiają i to jest najgorsze, co może się zdarzyć. Walczyły do końca. Bardzo bym chciała pogratulować, bo Niemki to bardzo waleczna drużyna, choć domyślam się, że było im ciężko – powiedziała dla Polsatu Sport.

Dodajmy, że Holzig pojawiła się w kadrze ze względu na kontuzję Orthmann. Niestety, niemiecki zespół nie miał szczęścia podczas tegorocznych rozgrywek ME.

twitter

Polska – Turcja, kiedy i gdzie oglądać ćwierćfinał ME?

Po niedzielnym zwycięstwem nad kadrą prowadzoną przez Heynena Polki mogą się przygotowywać do batalii o półfinał. W ćwierćfinale Biało-Czerwone zmierzą się z Turczynkami. To najlepszy zespół tegorocznej Ligi Narodów, z którym polska drużyna miała okazję mierzyć się trzykrotnie podczas gier kontrolnych przed startem ME.

Spotkanie Polska – Turcja zostanie rozegrane w środę (tj. 30 sierpnia) o godzinie 17:00. Tak przynajmniej przedstawia się pierwotny harmonogram ME. Transmisję z pojedynku przeprowadzi zarówno Polsat Sport, jak i TVP Sport. Mecz będzie również online. Kibice znajdą stream na platformie Polsat Box Go, ale również na stronie TVP Sport.

Czytaj też:

Polki z pewnym awansem w mistrzostwach Europy. Niemki bez szansCzytaj też:

Tego brakuje Joannie Wołosz. Kapitan reprezentacji nie ukrywała swojego celu