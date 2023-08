Ważny apel polskiej siatkarki. Jej słowa o Zuzannie Góreckiej mówią wiele

Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w 2023 roku radzi sobie znakomicie, aczkolwiek nie wszystkie zawodniczki miały to szczęście uczestniczyć w ostatnich sukcesach kadry. Jedną z nich jest na przykład Zuzanna Górecka, która pod koniec wiosny doznała groźnego urazu w trakcie ligowego meczu ŁKS-u Commercecon Łódź. O tym, co ją spotkało, w jednoznaczny sposób wyraziła się Kamila Witkowska, inna reprezentantka naszego kraju, którą też zdrowie nie oszczędza.

Kamila Witkowska współczuje Zuzannie Góreckiej

Przypomnijmy, że sama środkowa w ostatnim czasie zmagała się kontuzją. Doznała jej już w trakcie Ligi Narodów i w play-offach nie była w stanie pomóc zespołowi. Podopieczne Stefano Lavariniego poradziły sobie jednak świetnie, zdobywając brązowy medal Ligi Narodów. Witkowska teraz już wróciła do gry i jest do dyspozycji szkoleniowca.

Jej uraz był więc niczym przy tym, którego doznała Górecka, zrywając więzadła. – Aż mam ciarki, jak sobie przypomnę tamte wydarzenia – powiedziała środkowa w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”. – Stojąc w kwadracie, czułam, jak łzy napływają mi do oczu, bo sama często rehabilituję się po jakimś urazie i wiem, z czym to się wiąże. Ta dziewczyna nie wróci do grania w najbliższym sezonie ligowym i straci szansę walki o kwalifikację olimpijską – wyznała.

Ważne słowa Kamili Witkowskiej

Doświadczona siatkarka ogólnie jest zaniepokojona tym, iż w profesjonalnym sporcie jest coraz więcej urazów. – Ostatnio widzieliśmy uraz kolejnej zawodniczki, a niemiecka kadra straciła drugą siatkarkę w ciągu tygodnia – dodała, zauważając znacznie szerszy problem.

W pewnym sensie więc środkowa wystosowała apel do władz siatkówki, jednak wcześniej podobne głosy były ignorowane przez federacje oraz organizatorów rozgrywek. Według niej dobrze by było, gdy ci zrozumieli, iż sportowcy nie są robotami i też potrzebują czasu na regenerację, by zachowywać sprawność na najważniejsze zawody. – Tym bardziej że kolejny sezon ligowy będzie znowu bardzo intensywny, szczególnie dla ekip rywalizujących w pucharach – podsumowała.

Czytaj też:

Aż trudno uwierzyć w taką serię reprezentacji Polski. Fatum nad siatkarkami w MECzytaj też:

Były selekcjoner reprezentacji Polski o szansach w meczu z Turcją. Wskazał, co może mieć znaczenie