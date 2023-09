Aleksander Śliwka zdradził, co muszą zrobić Polacy. Tak trzeba, by wygrać

Reprezentacja Polski zaliczyła udany start w trwających właśnie mistrzostwach Europy. Na pierwszy ogień do starcia z naszymi siatkarzami poszli Czesi i nie było to dla nich udane spotkanie. Dla podopiecznych Nikoli Grbicia wręcz przeciwnie. Teraz przed Biało-Czerwonymi nieco trudniejsze wyzwanie, a mianowicie starcie z Holandią. Aleksander Śliwka zdradził, co jego zdaniem będzie kluczem do wygranej.

Aleksander Śliwka zdradził, jakie jest założenie na mistrzostwa Europy

Zawodnik ten, podobnie jak jego koledzy, doskonale poradził sobie w potyczce z naszymi południowo-zachodnimi sąsiadami. Ci zostali totalnie zdominowani i tylko momentami potrafili sprawić kłopoty Polakom. Ostatecznie spotkanie to zakończyło się wynikiem 3:0, a kolejne sety wygraliśmy do 17, 20 i 20.

Do tego Nikola Grbić miał okazję, by nieco poeksperymentować – zarówno taktycznie, jak i personalnie. Dużą szansę dostali między innymi Kamil Semeniuk oraz Norbert Huber, a bliżej końcówki starcia także Grzegorz Łomacz. Aleksander Śliwka natomiast był nietykalny. Rozegrał cały mecz, a potem na antenie Polsatu Sport podkreślił, że założenie na fazę grupową ME jest takie, by sporo rotować składem i dać pograć wszystkim siatkarzom, aby złapali odpowiedni rytm i dyspozycję.

Aleksander Śliwka szczerze o celu na mecz z Holandią

Do tego Biało-Czerwoni mają również jedno konkretne założenie na nadchodzące spotkanie z Holandią. W tym zespole jest bowiem pewien zawodnik, który może mocno napsuć krwi naszym siatkarzom. – Ta drużyna to trudniejszy przeciwnik z wielką gwiazdą w składzie. Mają Abdela-Aziza Nimira, którego spróbujemy ograniczyć, bo ogólnie nie da się go zatrzymać – stwierdził przyjmujący. Zdaje się, że właśnie to będzie kluczem do kolejnej wygranej Polaków.

Mecz podopiecznych Nikoli Grbicia oraz Holendrów zaplanowano na piątek 1 września. Odbędzie się on wieczorem, o godzinie 20:00.

