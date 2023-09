Eksperci wytypowali zwycięzców mistrzostw Europy. Jak daleko zajdzie reprezentacja Polski?

Jako że mistrzostwa Europy w siatkówce dopiero się zaczęły, trudno jeszcze jednoznacznie wskazać, kto jest w świetnej formie i będzie w stanie powalczyć o najwyższe laury, a kto zawiedzie. Mimo tego na łamach „Przeglądu Sportowego” możemy przeczytać krótką ankietę dotyczącą przewidywań na ten turniej. Najważniejsze pytanie brzmiało – o co powalczą nasi siatkarze?

Reprezentacja Polski może zdobyć złoty medal w mistrzostwach Europy

W wypowiedziach znanych ekspertów generalnie przebija się optymizm, a w związku z tym także spore oczekiwania. W pierwszym meczu podopieczni Nikoli Grbicia pokazali klasę, pokonując dużo słabszych Czechów, ale wiadomo, że przed nimi dużo trudniejsze spotkania. Jak daleko zatem mogą zajść nasi rodacy?

– Polacy będą bili się o złoto – stwierdził na przykład Krzysztof Ignaczak, według którego mamy na tyle silny skład, że nie powinniśmy celować niżej. Dodał też, że nie powinniśmy martwić się tym, jak wyglądały mecze naszej ekipy narodowej w memoriale Wagnera, ponieważ był on częścią okresu przygotowawczego i nie powinniśmy traktować go jako wyznacznik. – Jesteśmy faworytami do złota – dodał.

Ostrożne typy dla reprezentacji Polski

Poniekąd wtórował mu Marcin Możdżonek, który wspomniał, iż Biało-Czerwoni czekają na triumf na Starym Kontynencie od 2009 roku. Były siatkarz sądzi, iż Polska pozostaje faworytem do zakończenia rozgrywek na pierwszym miejscu i to nawet mimo braku kontuzjowanego Mateusza Bieńka. Z dwoma legendarnymi reprezentantami naszego kraju zgodził się też Wojciech Drzyzga.

Nieco bardziej zachowawczo do tematu podszedł natomiast Ireneusz Mazur. On z kolei myśli, że Polacy faktycznie są w stanie powalczyć o tytuł, aczkolwiek nie są kandydatami numer jeden do ostatecznego triumfu. – Faworytami są Włosi – stwierdził. Mariusz Sordyl również nie jest tak jednoznacznie przekonany o sile naszej drużyny narodowej. W gronie zespołów godnych złota są też Francja i Włochy.

Ireneusz Kłos dla „Wprost”: Chciałbym zwrócić honor Wilfredo Leonowi