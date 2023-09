Wyjątkowe słowa Aleksandra Śliwki dla polskich kibiców. Siatkarz mocno to docenił

Biało-Czerwoni do Macedonii Północnej przyjechali w roli zdecydowanych faworytów grupy C. Poza Czechami Polacy zagrają jeszcze z Holandią, gospodarzami, Danią oraz Czarnogórą. Czeska kadra mocno odbiła się od wicemistrzów świata i brązowych medalistów ostatnich ME, przegrywając gładko w trzech setach.

Aleksander Śliwka z przekazem dla polskich kibiców

Zgodnie z tym, o czym jeszcze przed startem ME opowiadał przyjmujący reprezentacji i kapitan Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, Polacy pokazali się z dobrej strony w elemencie pracy systemu blok-obrona. Czyli w tym, nad czym mocno pracowali.

– Ten ostatni okres poświęcony był na system blok-obrona. Opracowujemy schematy, które będziemy chcieli wykorzystywać, wzorując się na drużynach, które robią to w tej chwili najlepiej na świecie. Liczymy, że nasza siatkówka będzie jeszcze lepsza i będzie to widać […] Nadrzędnym celem jest walka o zwycięstwo w każdym meczu. A spotkanie po spotkaniu będzie widać, jak prezentujemy się na boisku i co możemy osiągnąć. Turniej jest długi, naszym założeniem zapewne będzie wejście do finałowej czwórki w Rzymie. A tam rywalizacja będzie z pewnością zażarta – oceniał Śliwka dla „Wprost”.

Dodatkowo przyjmujący kadry w szczególny sposób zwrócił się do polskich kibiców. Choć na trybunach w Skopje generalnie nie pojawiło się wielu miejscowych fanów siatkówki, na wsparcie polskiej kibicki czy kibica reprezentacja siatkarzy zawsze może liczyć. Inaczej nie było w czwartkowy wieczór w stolicy Macedonii Północnej.

– To bardzo nas niosło. Już wchodząc na halę, na rozgrzewkę, mieliśmy własnych kibiców, którzy skandowali i śpiewali. Jest to dla nas wielka duma grać dla kibiców, którzy przyjechali za nami tak wiele kilometrów. Bardzo się z tego cieszymy, chcemy grać dla wszystkich fanów polskiej kadry, w tym także właśnie dla tych, którzy zameldowali się w hali w Skopje. Myślę, że podczas niedzielnego meczu z Macedonią Północną trybuny będą mocno wypełnione, bo zapewne ściągną również kibice gospodarzy – powiedział dla Interii przyjmujący reprezentacji.

Polska – Holandia, kiedy i gdzie oglądać mecz siatkarzy?

Po efektownym zwycięstwie nad Czechami już w piątkowy wieczór Polacy zagrają swój drugi mecz. Tym razem rywalami Biało-Czerwonych będą Holendrzy. W swoich szeregach będąca na jedenastym miejscu w rankingu FIVB reprezentacja ma wielką gwiazdę. Jest nią atakujący Nimi Abdel-Aziz. Dodatkowo nie sposób nie wspomnieć o fachowcu dużej klasy, trenerze Roberto Piazzy.

Mecz Polaków z Holendrami rozpocznie się o godzinie 20:00. Pojedynek będzie pokazywany zarówno w TVP Sport, jak i za pośrednictwem Polsatu Sport. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna m.in. na platformie Polsat Box Go. Kibice internetowo znajdą także stream na witrynie TVP Sport.

