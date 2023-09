Vital Heynen wskazał przyszłą gwiazdę reprezentacji Polski. Czy błyśnie już na ME?

Belgijski trener jest świetnie wspominany przez kibiców reprezentacji Polski. Vital Heynen, postać ekscentryczna, ale mająca też wyjątkową zdolność wyciskania ze swoich zespołów wszystkiego, co najlepsze. Obecnie jest selekcjonerem żeńskiej kadry Niemiec, z którą na niedawnych ME mierzyły się siatkarki reprezentacji Polski. I to z powodzeniem, bo Biało-Czerwone ograły 3:0 Niemi w fazie pucharowej (1/8 finału) turnieju.

Vital Heynen w szczególnych słowach o Tomaszu Fornalu

Polacy na złoty medal mistrzostw Europy czekają od 2009 roku. To był zresztą jedyny taki sukces w historii walki o czempionat Starego Kontynentu dla Biało-Czerwonych. Jak będzie w tym roku? Trudno jednoznacznie stwierdzić, ale z pewnością drużyna wicemistrzów świata (2022) ma ogromny potencjał.

Heynen zapytany o to, kto może rozwinąć się w polskiej kadrze, podobnie jak zrobił to na przestrzeni lat Aleksander Śliwka, wymienił dwie postaci, szczególnie doceniając jedną z nich. Tak się składa, że postawił na dwóch siatkarzy Jastrzębskiego Węgla.

– Wskazałbym tu Norberta Hubera i Tomasza Fornala. Drugiego z nich uważam nawet za bardziej kompletnego gracza od Bartosza Kurka. Tomek to niesamowity talent i jego czas też nadejdzie. Fornal jest najbardziej wszechstronnym zawodnikiem, jakiego znam. Pamiętam, jak raz na treningu ustawiłem go na rozegraniu. Choć jest przyjmującym, to poradził sobie tak dobrze, że jego drużyna wygrała wtedy gierkę treningową. Z czasem Tomek zyska jeszcze więcej stabilności – komplementował Heynen w tekście autorstwa Edyty Kowalczyk z Onetu / „Przeglądu Sportowego”.

Polska – Holandia, kiedy i gdzie oglądać mecz siatkarzy?

Po efektownym zwycięstwie nad Czechami już w piątkowy wieczór Polacy zagrają swój drugi mecz. Tym razem rywalami Biało-Czerwonych będą Holendrzy. W swoich szeregach będąca na jedenastym miejscu w rankingu FIVB reprezentacja ma wielką gwiazdę. Jest nią atakujący Nimi Abdel-Aziz. Dodatkowo nie sposób nie wspomnieć o fachowcu dużej klasy, trenerze Roberto Piazzy.

Mecz Polaków z Holendrami rozpocznie się o godzinie 20:00. Pojedynek będzie pokazywany zarówno w TVP Sport, jak i za pośrednictwem Polsatu Sport. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna m.in. na platformie Polsat Box Go. Kibice internetowo znajdą także stream na witrynie TVP Sport.

