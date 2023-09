Tomasz Fornal nie zaliczy tego dnia do udanych. To największa zagadka reprezentacji

W przypadku Tomasza Fornala za kadencji trenera Nikoli Grbicia można było już niemal przywyknąć do zadaniowej roli przyjmującego Jastrzębskiego Węgla. Siatkarz ma z pewnością ogromny potencjał, ale póki co nie do końca przekłada się to na reprezentacyjną rzeczywistość. Fornal w piątkowym starciu z Holandią na ME został zmieniony po pierwszym secie i później zaliczył już tylko krótkie boiskowe epizody.

Tomasz Fornal rozczarował w ofensywie Biało-Czerwonych

Spoglądając na statystyki z drugiego meczu Polaków na ME, ustawienie z Fornalem w wyjściowym składzie (razem z Wilfredo Leonem) po prostu nie zdało egzaminu. Przyjmujący, który jest gwiazdą PlusLigi, nie miał też trochę szczęścia, bo w secie otwarcia Biało-Czerwoni z pewnością nie zaprezentowali takiego poziomu, jak od drugiej partii meczu.

Fornal statystycznie zagrał na -2. Co to oznacza? Rozkładając występ na czynniki pierwsze, siatkarz zagrał dobrze w przyjęciu, ale fatalnie w ataku. Fornal przyjmował sześć razy, na poziomie 67 procent pozytywnego efektu. Przyjęcie perfekcyjne? Tu wyliczono Fornalowi 33 procent.

Bardzo źle było jednak w ataku. Fornal zanotował okrągłe zero, nie kończąc żadnego z pięciu ataków. Dodatkowo raz przyjmujący był zablokowany, dołożył też jedną punktową „czapę” na przeciwniku. Do tego na cztery wizyty na zagrywce, obyło się bez asów Fornala, a statystycznie odnotowano dwa bezpośrednie błędy w polu serwisowym gracza.

Siatkarza po pierwszym secie zmienił na boisku Kamil Semeniuk, pozostając już do końca meczu w „szóstce”. A Polacy z 0:1 z Fornalem wyszli na końcowe 3:1 z Semeniukiem. Choć to krzywdzące uproszczenie, bo każdemu może przytrafić się gorszy dzień, to jednak świetne występy siatkarza Jastrzębskiego Węgla – czy to w PlusLidze, czy rozgrywkach Ligi Mistrzów – pozwalają wymagać czegoś więcej, posiadając tak dużą klasę sportową.

Fornal w reprezentacji Polski to jednak nadal duża zagadka.

Macedonia Północna – Polska, kiedy i gdzie oglądać mecz siatkarzy?

Po piątkowym pojedynku Biało-Czerwonych czeka dzień przerwy w ME. Polacy wrócą do grania w niedzielę, kiedy zmierzą się z drużyną gospodarzy. Mecz Macedonia Północna – Polska rozpocznie się o godzinie 20:00, 3 września.

Pojedynek będzie pokazywany zarówno w TVP Sport, jak i za pośrednictwem Polsatu Sport. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna m.in. na platformie Polsat Box Go. Kibice internetowo znajdą także stream na witrynie TVP Sport.

