Duże wzmocnienie reprezentacji Polski siatkarek. Wielki talent wrócił do zdrowia!

Przypomnijmy, że Biało-Czerwone zakończyły kilka dni temu swój udział w turnieju mistrzostw Europy. Polki po udanej Lidze Narodów z nadziejami podchodziły do wyzwania w walce o czempionat Starego Kontynentu. Okazało się jednak, że ćwierćfinałowe rywalki, Turczynki, okazały się zbyt wymagającymi przeciwniczkami.

Martyna Czyrniańska wraca do reprezentacji Polski

Polki przegrały z Turczynkami w trzech setach, ale wiadome jest, że ME nie były najważniejszą imprezą tego roku dla drużyny prowadzonej przez trenera Stefano Lavariniego. Biało-Czerwone chcą bowiem awansować na igrzyska olimpijskie w Paryżu (2024). Żeby tak się stało, polska drużyna będzie walczyć o przepustkę podczas turnieju kwalifikacyjnego, który zostanie rozegrany w Łodzi już we wrześniu (16-24.09).

Dobrą informacją dla drużyny jest z pewnością fakt, że do zdrowia wróciła Martyna Czyrniańska. Jedna z najzdolniejszych siatkarek młodego pokolenia ze względu na kontuzję nie mogła wesprzeć koleżanek podczas ME. W przypadku walki o igrzyska ma być już jednak zupełnie inaczej. Lavarini będzie miał zatem większe pole manewru w przypadku przyjmujących. Podstawowym duetem w polskiej drużynie były Olivia Różański i Martyna Łukasik. Wielu ekspertów podkreślało jednak, że to właśnie kwestia nieskutecznego lewego skrzydła, raziła najmocniej w trakcie turnieju ME 2023.

O powrocie Czyrniańskiej dla TVP Sport powiedział kierownik naszej żeńskiej kadry Szymon Szlendak. Być może trener Lavarini zdecyduje się jeszcze na jakieś dodatkowe korekty względem składu Polek z ME, to nie jest jeszcze przesądzone.

Kiedy reprezentacja Polski będzie walczyć o igrzyska?

Turniej kwalifikacyjny w Łodzi będzie miał sporą intensywność. Polki wracając do treningów w poniedziałek 4 września, meldując się na zgrupowaniu w Spale. Będą miały niecałe dwa tygodnie, żeby jeszcze podszlifować formę przed turniejem w Łodzi.

W Atlas Arenie polska drużyna zagra w zmaganiach, w których przez dziewięć dni zostanie rozegranych łącznie 28 spotkań. Oprócz Polek o dwa miejsca na igrzyska powalczą reprezentacje Włoch, USA, Niemiec, Tajlandii, Kolumbii, Korei i Słowenii.

