Zaskakujące słowa o Bartoszu Kurku. Kapitan reprezentacji dostanie większą szansę?

Kapitan reprezentacji Polski w ostatnich tygodniach skupiał się głównie na powrocie do optymalnej dyspozycji fizycznej. Bartosz Kurek był wykluczony z końcówki fazy interkontynentalnej Ligi Narodów, musiał również odpuścić grę w turnieju finałowym w trójmiejskiej Ergo Arenie. W świetny sposób zastąpił go wówczas Łukasz Kaczmarek.

Bartosz Kurek w podstawowym składzie reprezentacji?

Sytuacja nie ulega zmianie podczas trwających mistrzostw Europy. Kurek rozpoczął turniej od kwadratu dla rezerwowych, a na boisku bryluje „Zwierzak”. Niewykluczone jednak, że w niedzielnym meczu Polaków z Macedonią Północną kapitan kadry dostanie swój czas, żeby wejść w rytm meczowy. Zwłaszcza że „Kuraś” będzie z pewnością potrzebny reprezentacji w fazie pucharowej, gdzie Polacy będą – jak najczęściej bywa w ostatnich latach – będą celować w miejsce na podium imprezy. Dodatkowo Nikola Grbić lubi sprawdzać poszczególne rozwiązania personalne, co widać m.in. po rotacjach, których Serb dokonuje na pozycji przyjmującego w teamie Biało-Czerwonych.

Warto przypomnieć słowa Ireneusza Kłosa tuż przed startem ME 2023. Trzykrotny wicemistrz Europy z reprezentacją Polski, były świetny rozgrywający, z uznaniem odnosił się do wzrastającej roli w kadrze Kaczmarka. Zwłaszcza w obliczu problemów zdrowotnych Kurka, polska reprezentacja wydaje się mieć na pozycji atakującego klasowego gracza. Co zresztą Kaczmarek wielokrotnie pokazywał, m.in. w barwach Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Teraz udowadnia to również w reprezentacji.

– […] dużo się mówiło o Łukaszu Kaczmarku, że jest to zawodnik chimeryczny. A teraz okazuje się, że jest przede wszystkim bardzo potrzebny reprezentacji, zwłaszcza w obliczu problemów zdrowotnych Bartosza Kurka. Świetnym przykładem było finałowe granie w Lidze Narodów. Kaczmarek zagrał kapitalnie, zwłaszcza w finale przeciwko Amerykanom o złoto VNL. Łukasz z sezonu na sezon staje się coraz bardziej potrzebny reprezentacji. Co więcej, wydaje mi się, że Kaczmarek jest bardziej wszechstronnym atakującym od Bartosza Kurka – mówił dla „Wprost” zasłużony reprezentant Polski.

Macedonia Północna – Polska, kiedy i gdzie oglądać mecz siatkarzy?

Po piątkowym pojedynku Biało-Czerwonych czeka dzień przerwy w ME. Polacy wrócą do grania w niedzielę, kiedy zmierzą się z drużyną gospodarzy. Mecz Macedonia Północna – Polska rozpocznie się o godzinie 20:00, 3 września.

Pojedynek będzie pokazywany zarówno w TVP Sport, jak i za pośrednictwem Polsatu Sport. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna m.in. na platformie Polsat Box Go. Kibice internetowo znajdą także stream na witrynie TVP Sport.

