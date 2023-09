Terminarz meczów Polaków w mistrzostwach Europy. Kiedy następny starcie?

Trwające właśnie mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn to doskonała okazja dla Biało-Czerwonych na wywalczenie kolejnego medalu. Zanim to się jednak stanie, trzeba najpierw dokończyć zmagania w fazie grupowej czempionatu Starego Kontynentu.

Kiedy następny mecz Polaków w mistrzostwach Europy?

Jak dotąd podopieczni Nikoli Grbicia rozegrali dwa spotkania, w których zaprezentowali się obiecująco, choć nie obyło się bez małej wpadki. Najpierw nasi rodacy zmierzyli się z Czechami i naszych południowo-zachodnich sąsiadów pokonali 3:0 właściwie bez większych kłopotów. Holandia natomiast się postawiła, ale tylko chwilowo. Zespół ten wygrał pierwszy set, lecz później Polacy odwrócili losy potyczki i zwyciężyli 3:1.

Teraz z kolei mają jasno określony cel na pozostałą część fazy grupowej, o której mówią głośno. Chodzi o to, by pozostałe starcia wygrać bez straty seta. Teoretycznie wydaje się to możliwe, ponieważ nasz zespół narodowy jawi się jako znacznie lepszy niż każdy, z którym trzeba będzie się zmierzyć. Na pierwszy ogień pójdzie Macedonia Północna. Zagramy z nią w niedzielę 3 września o godzinie 20:00.

Mistrzostwa Europy w siatkówce. Terminarz reprezentacji Polski

Polska 3:0 Czechy (czwartek, 31 sierpnia o 20:00)

Holandia 1:3 Polska (piątek, 1 września o 20:00)

Polska – Macedonia Północna (niedziela, 3 września o 20:00)

Polska – Dania (wtorek, 5 września o 20:00)

Czarnogóra – Polska (środa, 6 września o 17:00)

Jeśli Biało-Czerwoni wywalczą awans, a nic nie wskazuje na to, by miało być inaczej, swój pierwszy mecz w play-offach rozegrają bardzo szybko, ponieważ starcia w ramach 1/8 zaplanowano na dni od 8 do 10 września. Ćwierćfinały odbędą się 11 i 12 września, półfinały 2 dni później, a starcie o brąz i finał będą miały miejsce w sobotę 16 września.

Czytaj też:

Tomasz Fornal nie zaliczy tego dnia do udanych. To największa zagadka reprezentacjiCzytaj też:

Yuri Romano podziwia dwóch reprezentantów Polski. Zdradził, dlaczego