Bartosz Kurek zwrócił się do kibiców. Powinni o tym pamiętać

Reprezentacja Polski właśnie bierze udział w mistrzostwach Europy, a mecze w trakcie fazy grupowej rozgrywa w stolicy Macedonii Północnej, czyli w Skopje. Mimo tego, że rywalizujemy na Bałkanach, Biało-Czerwoni mogą liczyć na wsparcie ze strony fanów naszej kadry. Kibice nie przybyli tłumnie do tego kraju, aczkolwiek w związku z jedną sytuacją Bartosz Kurek postanowił do nich zwrócić.

Bartosz Kurek wypowiedział się na ciekawy temat

Powodem do tego, by rozpocząć temat, była historia związana z Wilfredo Leonem. Siatkarz Sir Safety Perugii dał ostatnio swój numer telefonu jednej z kibicek, która poprosiła go o podarowanie jej koszulki. Jako że przyjmujący będzie mógł uczynić to dopiero po zakończeniu turnieju, w ten sposób będzie mogła się ona z nim skontaktować w sprawie obiecanego prezentu.

W rozmowie z Interią Bartosz Kurek został zapytany, czy również dostaje jakieś nietypowe prośby. Kapitan naszej kadry stwierdził, iż raczej nie. Na szybko trudno było mu przywołać jakąś anegdotę w tym stylu, ponieważ nie jest dobry w zapamiętywaniu i opowiadaniu zabawnych historyjek.

Ważna informacja od Bartosza Kurka dla kibiców

Zamiast tego atakujący postanowił poruszyć ważną kwestię, o której wielu kibiców ma prawo nie wiedzieć. Chodzi o pewne zjawisko, które w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularne i powszechne. – Zauważyłem, na przykład podczas memoriału Huberta Jerzego Wagnera, że kibice przygotowują dużo transparentów z prośbą o koszulki – powiedział Kurek.

Dlaczego to jest problem? – Szkoda, że mamy zaledwie trzy komplety przypadające na trzytygodniowy turniej i nie możemy się nimi dzielić. Myślę, że fani mogą tego nie wiedzieć, a warto, by mieli świadomość, iż nie chodzi o naszą złą wolę. Ja naprawdę nie kolekcjonuję moich strojów, ale to jest po prostu niewykonalne, aby oddawać trykoty po każdym meczu – zdradził znany siatkarz.

Czytaj też:

Kamil Semeniuk z jasnym przekazem dla Nikoli Grbicia. Siatkarz w solidnej formie na MECzytaj też:

Tomasz Fornal nie zaliczy tego dnia do udanych. To największa zagadka reprezentacji