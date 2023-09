Pokaz siły Biało-Czerwonych. Jednoznaczny wynik meczu Polska – Macedonia Północna

Trzecim przeciwnikiem reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy była Macedonia Północna. Dwa poprzednie mecze Biało-Czerwoni wygrali, choć w jednym z nich niespodziewanie mieli problemy. Jak dotąd nasi siatkarze pokonali Holendrów 3:1, a do tego Czechów 3:0. Celem dla nich na resztę spotkań było wygranie ich bez straty żadnego seta, więc poprzeczkę zawiesili sobie wysoko.

Kapitalny początek w meczu Polska – Macedonia Północna

Trzeba było się pilnować od początku spotkania, bo choć pierwszy set rozpoczął się od dobrej serii i wyjścia Polaków na prowadzenie 4:3, to po chwili zrobiło się już 5:4, gdy Tomasz Fornal nie dał rady przyjąć atomowego uderzenia Ljaftova. Na szczęście udało im się zachować koncentrację, dzięki czemu utrzymywali minimalną przewagę nad przeciwnikami, którzy popełniali sporo błędów w przyjęciu i rozegraniu.

Dominacja podopiecznych Nikoli Grbicia była niepodważalna, dosłownie w każdym aspekcie. Norbert Huber błyszczał w bloku (zdobył nim 3 punktu z rzędu, Bartosz Kurek w ataku, a i reszta nie zawodziła. Pierwszy set skończył się więc wynikiem 25:12.

Polscy siatkarze sami sobie winni problemów

Na starcie drugiej partii Macedończycy nieco wzięli się w garść i szli z nami łeb w łeb, mimo że Biało-Czerwoni nadal bardzo dobrze serwowali. Gospodarze fazy grupowej mieli nawet okazję, aby wyjść na prowadzenie, ale w newralgicznym momencie Iliev pomylił się w ataku, bijąc wzdłuż po aucie. Po chwili Bartosz Kurek skutecznie zaatakował, Tomasz Fornal zrobił świetny blok, a do tego zobaczyliśmy błąd ustawienia i zrobiło się 8:5 dla nas.

Celowniki Polaków nieco się rozregulowały w dalszej części seta, aż w końcu roztrwonili przewagę. Ta nieco stopniała (do dwóch punktów), gdy minimalnie pomylił się Bartosz Bednorz, a potem Kurek oberwał po rękach. Potem skuteczności zabrakło Huberowi i znów obito nasz blok, więc zrobiło się 19:19. W tej chwili Nikola Grbić poprosił o przerwę, skarcił nieco swoich zawodników i dał im instrukcje. Ostatecznie wygraliśmy do 21, a kluczowym momentem był błąd dotknięcia siatki przez gospodarzy.

Jednoznaczny wynik meczu Polska – Macedonia Północna

Na starcie trzeciego seta Biało-Czerwoni znów byli niedokładni i gubili się w przyjęciu. Na szczęście kapitan naszej drużyny zachował zimną głowę i dzięki jego skutecznej grze wyszliśmy z 2:3 na 5:4. Jeszcze przez kilka chwil Macedończycy nie odstępowali nas punktowo, lecz to się zmieniło, kiedy świetnym serwisem popisał się Fornal, a po chwili dwa punkty zdobył Kurek.

Przy wyniku 14:9 wydawało się, że Polakom nic nie może się stać, zwłaszcza że nasza przewaga urosła po chwili do siedmiu „oczek”. Do końca tej partii i tym samym całego starcia na parkiecie nic już się nie zmieniło. Nasi rodacy zwyciężyli do 14, a cały mecz z Macedonią Północną wygrali 3:0.

Czytaj też:

Vital Heynen wskazał przyszłą gwiazdę reprezentacji Polski. Czy błyśnie już na ME?Czytaj też:

Kamil Semeniuk z jasnym przekazem dla Nikoli Grbicia. Siatkarz w solidnej formie na ME