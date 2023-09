Łukasz Kaczmarek opisał relację z Bartoszem Kurkiem. Nie chce tworzyć podziałów

Reprezentacja Polski siatkarzy z wielkim apetytem podeszła do tegorocznych mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni to zwycięzcy Ligi Narodów 2023. Choć Nikola Grbić przed startem EuroVolley studził zapędy, to nie ma wątpliwości, że jego zespół jest jednym z głównych kandydatów do złotego medalu.

Łukasz Kaczmarek komentuje rywalizację z Bartoszem Kurkiem

Polski zespół poczynił już kroki w tym kierunku. Od początku mistrzostw pokonał Czechów, Holendrów oraz Macedończyków (współgospodarzy imprezy). Tylko zespół Roberto Piazzy ze skutecznym Nimirem Abdel-Azizem był w stanie ugrać z wicemistrzami świata seta. Choć nie można skreślać żadnego rywala, to poważny sprawdzian będzie czekać na Polaków najwcześniej w półfinale.

Od początku turnieju Grbić rotuje składem. Na tym etapie rozgrywek może robić to bez obaw o wynik. Serb troszczy się o zdrowie zawodników szczególnie Bartosza Kurka, który przed mistrzostwami borykał się z problemami zdrowotnymi. Trener tym samym daje szanse gry Łukaszowi Kaczmarkowi. Najlepszy atakujący VNL 2023 w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet stwierdził, że kapitan kadry potrzebuje więcej czasu na wejście w odpowiedni rytm. Bardzo dobrze ocenia współpracę, które nie polega na wygryzieniu konkurenta ze składu.

Dla mnie jednak nie ma czegoś takiego, jak „bycie podstawowym atakującym”. Z Bartkiem Kurkiem tworzymy świetny duet i dobrze się uzupełniamy. Uważam, że o to chodzi w sportach zespołowych. Po kontuzji Bartek potrzebuje nieco więcej czasu i treningów, aby dojść do optymalnej dyspozycji. Mistrzostwa Europy są bardzo długim turniejem, więc każdy będzie miał szansę, aby zagrać, zaprezentować się z jak najlepszej strony i dać coś tej reprezentacji.

Polska zagra z Danią w mistrzostwach Europy 2023

Następny mecz w fazie grupowej turnieju w Skopje Polacy rozegrają we wtorek, 5 sierpnia. Rywalem Biało-Czerwonych będą Duńczycy.

