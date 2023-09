Niemcy z kompletem zwycięstw na ME. Michał Winiarski odniesie z nimi sukces?

Trzeba przyznać, że po tegorocznej Lidze Narodów trener Michał Winiarski mógł mieć kwaśną minę. Selekcjoner reprezentacji Niemiec siatkarzy zdołał poprowadzić swój zespół jedynie do trzech wygranych w trzynastu meczach fazy interkontynentalnej. Nasi zachodni sąsiedzi najwyraźniej poświęcili VNL na rzecz mistrzostw Europy.

Siatkarze reprezentacji Niemiec niepokonani na ME

Pokazują to wyniki osiągane przez podopiecznych Winiarskiego w fazie grupowej trwającego czempionatu Starego Kontynentu. Niemcy wygrali trzy z trzech meczów w grupie A. Drużyna prowadzona przez Polaka ograła 3:0 Estonię, poprawiła takim samym rezultatem (3:0) w starciu ze Szwajcarią i ograła 3:2 Belgów.

Co ciekawe, jedną z niekwestionowanych gwiazd ME po stronie Niemców jest Georg Grozer. Mający już 38 lat atakujący we wspomnianym meczu z Belgią zdobył aż 22 punkty, będąc prawdziwym liderem ofensywy niemieckiej drużyny.

W ostatnich dwóch pojedynkach grupowych zespół Winiarskiego czekają jednak wyzwania wagi ciężkiej. Na drodze naszych zachodnich sąsiadów staną Serbowie oraz Włosi. Jeśli niemiecka drużyna nadal będzie grała solidnie, być może zdoła sprawić niespodziankę w którymś ze spotkań. Dodajmy, że po pierwszej części turnieju grupa A będzie krzyżować się z grupą C, czyli… polską. Niewykluczone zatem, że zespołowi Polaka przyjdzie się zmierzyć z Biało-Czerwonymi.

Michał Winiarski wzorem dla Aleksandra Śliwki

Warto przypomnieć szczególne słowa, które o „Winiarze” wypowiedział jeden z liderów obecnej reprezentacji Polski. Aleksander Śliwka nie ukrywał, że z młodzieńczych lat z sentymentem wspomina grę Winiarskiego dla kadry. To był idol dzisiejszego gracza reprezentacji prowadzonej przez Nikolę Grbicia oraz kapitana Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

– Zdecydowanie, to był siatkarz kompletny. Właściwie bez słabego punktu. To był mój wzór do naśladowania jeśli mowa o byciu siatkarzem. Zawsze chciałem takim zawodnikiem być. Choć nie tak dobrym, bo nie sądzę, żebym mógł się stawiać na równi z Winiarskim. Czy nawet być blisko tego poziomu, pamiętając jego występy dla reprezentacji Polski czy w klubach. I mówię tu o samym koncepcie siatkarza, który nie miał słabych punktów – przyznał przyjmujący reprezentacji w rozmowie dla „Wprost”.

Niemcy swoje dwa ostatnie mecze grupowe rozegrają kolejno we wtorek (Serbia, g. 21:00) oraz środę (Włochy, g. 21:00).

Czytaj też:

Reprezentacja Polski siatkarzy z przepięknym gestem. Wsparcie dla chorych dzieciCzytaj też:

Łukasz Kaczmarek opisał relację z Bartoszem Kurkiem. Nie chce tworzyć podziałów