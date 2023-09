Reprezentacja Polski bliżej igrzysk w Paryżu? Siatkarska gwiazda powiedziała „dość”

To, co jeszcze do niedawna wydawało się nierealne, stało się faktem. Paola Egonu nie weźmie udziału w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich siatkarek, który już od 16 września rusza w Łodzi. Gwiazda światowej siatkówki jest w konflikcie z trenerem reprezentacji Italii Davide Mazzantim.

Oficjalnie Paola Egonu, przynajmniej tak można przeczytać w komunikacie włoskiej federacji, zdecydowała się na przerwę. Nie jest jednak tajemnicą, że istnieje konflikt, w którym główną rolę od dłuższego czasu odgrywa Davide Mazzanti. Egonu to jedna z kilku siatkarek, których w kadrze Italii nie ma. A wg wielu ekspertów, mogłyby być. Paola Egonu wykluczona z kwalifikacji olimpijskich W kadrze Włoszek poza słynną atakującą nie zobaczymy także m.in. Monicy De Gennaro, Christiny Chiricchelli czy Cateriny Bosetti. Klasowych zawodniczek, które w ostatnich miesiącach nie znalazły uznania w oczach selekcjonera Italii. Do tego grona dołączyła Egonu, rezerwowa podczas niedawno zakończonych mistrzostw Europy. „Po zakończeniu mistrzostw Europy 2023 reprezentacja Włoch kobiet będzie mieć kilka dni wolnego, a następnie 9 września spotka się ponownie w Cavalese, aby przygotować się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk, zaplanowanego w Łodzi […] Davide Mazzanti powołał piętnaście siatkarek, a z tej grupy wybierze turniejową czternastkę. W kadrze nie ma Paoli Egonu. Zawodniczka jest mocno przywiązana do narodowych barw, ale poprosiła w porozumieniu z prezesem federacji o przerwę w rozgrywkach” – czytamy w lakonicznym oświadczeniu umieszczonym na stronie włoskiej centrali siatkarskiej. Dodajmy, że Włoszki zakończyły ME 2023 na czwartym miejscu. Wydaje się, że rządy Mazzantiego zmierzają donikąd, a zamiast coraz lepiej, z miesiąca na miesiąc reprezentacja Italii tylko pogrąża się w wewnętrznym kryzysie. Kiedy reprezentacja Polski będzie walczyć o igrzyska? Turniej kwalifikacyjny w Łodzi (16-24.09) będzie miał sporą intensywność. Polki wróciły do treningów w poniedziałek 4 września, meldując się na zgrupowaniu w Spale. Będą miały niecałe dwa tygodnie, żeby jeszcze podszlifować formę przed turniejem w Łodzi. W Atlas Arenie polska drużyna zagra w zmaganiach, w których przez dziewięć dni zostanie rozegranych łącznie 28 spotkań. Oprócz Polek o dwa miejsca na igrzyska powalczą reprezentacje Włoch, USA, Niemiec, Tajlandii, Kolumbii, Korei i Słowenii. Czytaj też:

