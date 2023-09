Reprezentacja Polski z istotną zmianą w składzie. Ekspert nie ma wątpliwości

Polacy na turnieju mistrzostw Europy siatkarzy kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Biało-Czerwoni pokonali dotychczas w fazie grupowej odpowiednio: Czechów (3:0), Holendrów (3:1) i współgospodarzy turnieju Macedonię Północną (3:0).

Wojciech Drzyzga o zmianach w składzie Biało-Czerwonych

Zgodnie z przewidywaniami, rozgrywki grupowe ME są formalnością dla polskich siatkarzy. Biało-Czerwoni w kolejnych meczach pojawiają się w różnych personalnych ustawieniach. Trener Nikola Grbić próbuje różnych rozwiązań, a w przewidywania, co do wtorkowego składu Polaków zabawił się Wojciech Drzyzga.

Były reprezentant kraju, w przeszłości świetny rozgrywający, właśnie na swojej dawnej pozycji widzi przestrzeń do roszady ze strony serbskiego selekcjonera Polaków.

– Myślę, że mecz na rozegraniu rozpocznie dzisiaj Grzegorz Łomacz. Wydaję mi się, ze szansę dostanie też Bartosz Kurek, który potrzebuje gry. Na przyjęciu obstawiam Aleksandra Śliwkę, no i albo Wilfredo Leona, albo Bartosza Bednorza – czytamy słowa Drzyzgi na Polsatsport.pl.

Dodatkowo współkomentator meczów Polaków na ME dla Polsatu Sport (w duecie z Tomaszem Swędrowskim) wskazał, że w wyjściowym składzie Polaków mogą pojawić się środkowy Karol Kłos oraz libero Jakub Popiwczak. Więcej czasu na odpoczynek mieliby we wtorek otrzymać zatem Norbert Huber na środku siatki oraz doświadczony Paweł Zatorski. Ten drugi był wybrany MVP turnieju finałowego tegorocznej Ligi Narodów.

Polska – Dania, kiedy i gdzie oglądać mecz siatkarzy?

Biało-Czerwoni kolejny mecz na mistrzostwach Europy rozegrają we wtorek 5 września. Rywalami wicemistrzów świata (2022) będą Duńczycy. Warto przypomnieć, że na ostatnich mistrzostwach Europy (2021) Polacy sięgnęli po brązowe krążki.

Pojedynek Polska – Dania będzie pokazywany zarówno w TVP 1, jak i za pośrednictwem Polsatu Sport. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna m.in. na platformie Polsat Box Go. Kibice internetowo znajdą także stream na witrynie TVP Sport.

