Polscy siatkarze poznali rywali w 1/8 finału mistrzostw Europy. Później zaczną się schody

Polscy siatkarze zakończyli fazę grupową mistrzostw Europy bez porażki. W grupie C Biało-Czerwoni pokonali Czechów 3:0, wygrali z Holandią 3:1 oraz rozbili kolejno Macedonię Północną, Danię i Czarnogórę po 3:0, często nie dając rywalom wyjść z dziesięciu punktów w secie.

Z kim Polacy zagrają w 1/8 finału mistrzostw Europy?

Tym samym z piętnastoma punktami i pierwszym miejscem w grupie podopieczni Nikoli Grbicia przystąpią do fazy pucharowej mistrzostw Europy. W 1/8 finału zmierzą się z czwartą drużyną grupy A, w której grały takie reprezentacje jak Włochy, Serbia, Niemcy, Belgia, Estonia i Szwajcaria.

Mimo że w grupie A nie rozegrano jeszcze wszystkich meczów do końca, tak samo jak w grupie Polaków, to już jest pewne, że Biało-Czerwoni w kolejnej fazie zmierzą się z Belgami, którzy na zakończenie fazy grupowej pokonali Szwajcarów 3:0. Reprezentanci tego kraju zakończyli fazę grupową z siedmioma oczkami na koncie i dwiema wygranymi.

Mecz Polska – Belgia w ramach 1/8 finału mistrzostw Europy siatkarzy zostanie rozegrany w Bari w niedzielę 10 września.

Mistrzostwa Europy siatkarzy: Potencjalni rywale Polaków w kolejnych fazach

Nie ma co ukrywać, że to Polska jest faworytem starcia z Belgami, tak samo jak do końcowego triumfu na mistrzostwach Europy. Jednak z kim Biało-Czerwoni mogą zmierzyć się w kolejnych fazach tego turnieju. W ćwierćfinale na Biało-Czerwonych będzie czekać drugi zespół z grupy A, w tym przypadku wiadomo już, że to będzie Serbia oraz trzeci zespół z naszej grupy C.

Tu wciąż mamy niewiadomą, bo mogą to być albo Czechy, albo Macedonia północna. Zespoły mają obecnie tyle samo punktów, zwycięstw oraz taki sam bilans setów 6:7, więc to ich bezpośrednie starcie, zaplanowane na godz. 20:00 w środę 6 września zdecyduje, kto zajmie trzecie miejsce i zagra z Serbami, a kto czwarte i zmierzy się z Włochami. Tak po prawdzie, nieważne z kim zawodnicy z Bałkanów by się mierzyli, i tak będą faworytem, więc bardzo prawdopodobne jest, że to z Serbią przyjdzie nam się mierzyć w ćwierćfinale.

Jeśli chodzi o półfinał, to tam podopieczni Nikoli Grbicia mogą mierzyć się ze Słowenią, Turcją, Portugalią bądź Ukrainą. W tym przypadku to ci pierwsi są faworytami do awansu. Biało-Czerwoni nie mają dobrych wspomnień z tą reprezentacją, bo od 2015 roku siatkarze tej nacji wygrywali z Polakami w fazie pucharowej.

