Fatalne wieści dla polskich kibiców. Chodzi o mecze siatkówki i piłki nożnej

Wrzesień jest bardzo intensywnym miesiącem jeśli chodzi o polskich kibiców. Niedawno rozpoczęło się zgrupowanie piłkarzy, którzy walczą w el. do Euro 2024, które rozpoczną się 14 czerwca 2024 w Monachium, a zakończą 14 lipca 2024 w Berlinie.

Fatalne wieści dla Polskich kibiców

Najpierw w czwartek 7 września podopieczni Fernando Santosa zmierzą się z Wyspami Owczymi, a trzy dni później czeka ich wyjazdowe starcie z Albanią.

Na mistrzostwach Europy walczą także polscy siatkarze, którzy z przytupem zakończyli fazę grupową. Biało-Czerwoni do tej pory nie przegrali żadnego spotkania, tracąc po drodze tylko jednego seta z Holandią. Teraz na Biało-Czerwonych czeka mecz z Belgią w 1/8 finału tego czempionatu.

Niestety nie mamy dobrych wieści dla kibiców obu reprezentacji. Wielu z nich będzie musiała zdecydować, który mecz obejrzeć. Wszystko przez termin spotkania siatkarzy, jaki został ustalony przez organizatorów.

twitter

Mecze obu polskich reprezentacji nałożą się na siebie

Już przed startem zgrupowania było wiadomo, że polscy piłkarze swój mecz z Albanią rozegrają w niedzielę 10 września o godz. 20:45. Godzina meczu naszych siatkarzy do końca była niewiadomą. Jedyną pewną informacją było to, że zagramy w Bari, tego samego dnia, co piłkarze.

Niestety mecz 1/8 finału z Belgią polscy siatkarze zagrają w niedzielę 10 września o godz. 21:00. To nie jest dobra wiadomość, ponieważ oznacza to, iż mecz siatkarzy nałoży się czasowo na ten piłkarski z Albanią.

facebook

Gdzie oglądać mecze polskich piłkarzy i siatkarzy?

Mecze polskich piłkarzy i siatkarzy będzie można oglądać w TV na antenach TVP oraz sportowych kanałach Polsatu – mecz z Belgią będzie transmitowany w Polsacie Sport, a starcie z Albanią na Polsacie Sport Premium 1. Spotkania będzie można również zobaczyć w internecie w serwisach streamingowych online np. Polsat Box Go oraz stronie internetowej sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Grbić zabrał głos ws. Śliwki. Nowe wieści o kontuzji gwiazdyCzytaj też:

Miliony euro za sukces reprezentacji Polski. Kadra Santosa ma o co walczyć