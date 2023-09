Aleksander Śliwka wyjaśnił, czy zagra w meczu z Belgią. Co z zagadkowym urazem?

Nieprzypadkowo wspomniane problemy traktujemy z dodatkiem „” – mianowicie okazuje się, że przyjmujący Biało-Czerwonych w meczu z Czarnogórą (3:0) nie doznał żadnego urazu. Choć Aleksander Śliwka skrzywił się przed kamerami po akcji, a chwilę później został zmieniony przez Tomasza Fornala, sam siatkarz zdementował rzekomy uraz.

Aleksander Śliwka o swoim zdrowiu i grze na ME

Przypomnijmy, że Polacy z kompletem zwycięstw i tylko jednym straconym setem w pięciu meczach zameldowali się w 1/8 finału mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni w niedzielę (tj. 10 września) zagrają z Belgią, a stawką będzie ćwierćfinał turnieju.

Czy trener Nikola Grbić będzie mógł skorzystać z usług Aleksandra Śliwki? Okazuje się, że wbrew podejrzeniom, przyjmujący miał nie doznać żadnego urazu w trakcie meczu z Czarnogórą (3:0). Wówczas siatkarz został zmieniony przez Tomasza Fornala. Chwilę przed zmianą na twarzy Śliwki pojawił się grymas bólu, po lądowaniu po akcji.

– Wytłumaczę tę sytuację i mam nadzieję, że pierwszy i ostatni raz. Bo już słyszałem, że pojawiła się jej analiza. I bardzo mnie ona rozbawiła […] Kolano zabolało mnie wtedy tak samo, jak boli mnie 1000 razy w sezonie – na treningach czy meczach. Akurat kamery uchwyciły grymas na mojej twarzy, ale wszystko jest w porządku. Jak najbardziej jestem gotowy do gry. Jestem w pełnym treningu i nic się nie dzieje – czytamy na Sport.pl.

Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje to, na ile Śliwka faktycznie jest zdrowy, a na ile przemawia przez siatkarza dobrze znana u przyjmującego ambicja sportowa. To jeden z liderów reprezentacji, z którego chętnie korzysta Grbić. Pozostaje jednak zaufać słowom samego reprezentanta, który najlepiej potrafi ocenić faktyczny stan swoje zdrowia.

Polska – Belgia, o której i gdzie oglądać mecz?

Biało-Czerwoni już w niedzielę (tj. 10 września) zagrają pojedynek 1/8 finału mistrzostw Europy. Rywalami Polaków będą Belgowie. Początek spotkania, którego stawką będzie miejsce w ćwierćfinale turnieju o godzinie 21:00.

Transmisję z pierwszego pojedynku Polaków w fazie pucharowej ME 2023 będzie można zobaczyć zarówno na antenie TVP Sport, jak i Polsatu Sport. Dodatkowo internetowo mecz będzie do obejrzenia na witrynie TVP Sport oraz platformie Polsat Box Go.

