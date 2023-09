Jasny przekaz polskich siatkarzy dla piłkarskiej kadry. Lider reprezentacji zabrał głos

Piłkarze od godziny 20:45 będą walczyć w Albanii w eliminacjach do ME 2024. Na turnieju mistrzostw Europy, w fazie 1/8 finału, są za to polscy siatkarze, którzy kwadrans po kadrze trenera Fernando Santosa rozpoczną granie w Italii z Belgami. Jak zatem widać, to będzie wyjątkowy wieczór dla polskiego sportu drużynowego.

Aleksander Śliwka z przekazem dla piłkarskiej kadry Polski

Z pewnością w lepszych nastrojach w ostatnich miesiącach są siatkarze. Po triumfie w rozgrywkach Ligi Narodów Biało-Czerwoni walczą o kolejne krążki na turnieju mistrzostw Europy. Na Euro 2024 chcą się za to dostać polscy piłkarze, którzy w niedzielny wieczór zagrają kluczowy dla układu tabeli pojedynek w albańskiej Tiranie z gospodarzami.

– Kibicujemy piłkarzom. Mamy nadzieję, że awansują i pokażą wszystkim, że są bardzo dobrą drużyną – przyznał Śliwka na łamach „Przeglądu Sportowego” i Onetu.

Warto przypomnieć, że w rozmowie dla „Wprost” przyjmujący reprezentacji Polski wspominał o swojej wielkiej słabości, jaką jest śledzenie wydarzeń sportowych.

– […] już się przyzwyczaiłem do tego, w trakcie sezonu niemożliwe jest pogodzenie wszystkiego. Nie ma takiej fizycznej możliwości, żebym miał zarywać noce na oglądanie NBA czy tenisa, a później normalnie funkcjonować, trenować, być gotowym. Pewnie jak będą jakieś mecze wcześniej na US Open, to zerkniemy z chłopakami, ale kluczowe są sen i regeneracja, zwłaszcza w przypadku tak ważnego turnieju, jaki mamy już za chwilę do zagrania – mówił przed startem ME siatkarzy Śliwka.

Polska – Belgia, o której i gdzie oglądać mecz?

Reprezentacja Polski już w niedzielę (tj. 10 września) zagrają pojedynek 1/8 finału mistrzostw Europy. Rywalami Polaków będą Belgowie. Początek spotkania, którego stawką będzie miejsce w ćwierćfinale turnieju o godzinie 21:00.

Transmisję z pierwszego pojedynku Polaków w fazie pucharowej ME 2023 będzie można zobaczyć zarówno na antenie TVP Sport, jak i Polsatu Sport. Dodatkowo internetowo mecz będzie do obejrzenia na witrynie TVP Sport oraz platformie Polsat Box Go.

Czytaj też:

„Gang Łysego” wraca do gry na mistrzostwach Europy. Są problemy organizacyjneCzytaj też:

Michał Winiarski zadziwił podczas siatkarskich ME. Jego zespół był o krok od szczęścia