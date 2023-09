Polska – Serbia w ME 2023. O której mecz? Gdzie obejrzeć? Transmisja TV, online

Reprezentacja Polski bez przeszkód przeszła poprzednie etapy mistrzostw Europy siatkarzy. Zawodnicy Nikoli Grbicia z zaledwie jednym przegranym setem wyszli z grupy z pierwszego miejsca. Później, w meczu z Belgią, dostarczyli kibicom lekkiego dreszczu, lecz szybko zakończyli spotkanie bez konieczności rozgrywania tie-breaka.

Polacy zagrają z Serbami o półfinał mistrzostw Europy

Polscy siatkarze dotarli do najlepszej ósemki mistrzostw, lecz zdaniem wielu kibiców dopiero teraz zaczyna się wyrównana gra. Naprzeciw zwycięzców Ligi Narodów 2023 staną Serbowie. Spotkanie będzie okazją do rewanżu za mocną porażkę w fazie grupowej VNL. Co ciekawe, w ostatniej edycji EuroVolley oba zespoły mierzyły się ze sobą w starciu o brąz. Wówczas górą byli Biało-Czerwoni.

Teraz również faworytem do zwycięstwa są Polacy, którzy celują w coś więcej niż powtórkę z 2019 i 2021 roku. W ostatnim meczu Grbić po drugim secie, pozwolił sobie na zmiany. Belgowie dodatkowo wykorzystali dekoncentrację Biało-Czerwonych, co nieomal skończyło się tie-breakiem. W meczu przeciwko kadrze, w której grał i trenował, Serb nie może pozwolić sobie na podobne eksperymenty.

Na zwycięzcę wtorkowego spotkania czeka już w półfinale Słowenia. Wicemistrzowie poprzedniej edycji pokonali w poniedziałek Ukrainę 3:1. Jeśli Polacy pokonają Serbów, to otrzymają okazję do rewanżu za poprzedni półfinał mistrzostw Europy.

Polska – Serbia w ME 2023. Gdzie oglądać? Transmisja TV, online

Spotkanie Polska – Serbia rozpocznie się we wtorek, 12 września o godzinie 18:00 w hali Palaflorio we włoskim Bari. Transmisję TV ze spotkania przeprowadzi TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Ponadto dostępna będzie także transmisja online w serwisach sporttvp.pl oraz Polsat Box Go.

