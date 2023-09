NA ŻYWO: Polska – Serbia. Bitwa o półfinał mistrzostw Europy

15:00 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska – Serbia. Biało-Czerwoni powalczą w nim o awans do półfinału mistrzostw Europy. Spotkanie rozpocznie się około godziny 18:00.

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn na razie doskonale radziła sobie w tegorocznych mistrzostwach Europy. Jak dotąd jednak nasi rodacy mierzyli się ze znacznie słabszymi przeciwnikami. To pozwoliło im dojść do ćwierćfinału turnieju i to właśnie na tym etapie zaczynają się schody. Pierwszym trudnym rywalem dla Biało-Czerwonych będzie reprezentacja Serbii.

Polska i Serba zagrają o półfinał mistrzostw Europy

Spotkanie to ma więc jednoznaczny kontekst – zagramy z krajem, z którego pochodzi Nikola Grbić. Naturalnie trener polskich siatkarzy podchodzi do tego starcia w pełni profesjonalnie i o to nie należy się martwić. Większym znakiem zapytania jest realna forma Polaków, którzy w ostatnim czasie nie mierzyli się z żadną topową ekipą. Ostatni raz miało to miejsce w memoriale Wagnera, gdy przegrali 2 z 3 potyczek.

Mimo wszystko jednak to Biało-Czerwoni uznawani są za faworytów w tym starciu. Poza Mateuszem Bieńkiem nasz selekcjoner ma do dyspozycji wszystkich najważniejszych zawodników, więc na parkiecie zamelduje się tak zwany „pierwszy garnitur”. W akcji powinniśmy zobaczyć zatem największe gwiazdy.

Kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy 2023

Atakujący: Bartosz Kurek (c), Łukasz Kaczmarek

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Bartosz Bednorz

Środkowi: Norbert Huber, Jakub Kochanowski, Karol Kłos

Libero: Paweł Zatorski, Jakub Popiwczak

Wyniki reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy

Polska 3:0 Czechy (31 sierpnia)

Holandia 1:3 Polska (1 września)

Polska 3:0 Macedonia Północna (3 września)

Polska 3:0 Dania (5 września)

Czarnogóra 0:3 Polska (6 września)

Polska 3:1 Belgia (10 września)

Czytaj też:

Oto najgroźniejsza broń polskich siatkarzy. Imponujące!Czytaj też:

Ferdinando De Giorgi obawia się reprezentacji Polski. Wskazał jej najmocniejsze strony