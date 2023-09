To było jak nóż w plecy dla Nikoli Grbicia. Jego brat zdradził szczegóły

Od stycznia 2022 roku Nikola Grbić jest selekcjonerem reprezentacji Polski. W tym czasie zdążył wywalczyć brąz i złoto Ligi Narodów oraz srebro mistrzostw świata. Ten rok jest bardzo ciężki dla siatkarzy, bo po VNL reprezentacje walczą w mistrzostwach Europy, a na koniec czekają na nich kwalifikacje olimpijskie.

Brat Nikoli Grbicia o trudach sezonu reprezentacyjnego

Brat Nikoli Grbicia i były wybitny serbski zawodnik – Vladimir Grbić przyznał w rozmowie ze Sport.pl, że będzie bardzo trudno pozostać przy najlepszej możliwej grze przez tak długi czas.

– Chyba wolałbym z mistrzostw Europy nie przywieźć złota, a mieć to z Paryża za rok – stwierdził, jednocześnie dodając, że najlepiej jest zdobywać wszystkie medale i wygrywać wszystkie mecze.

Vladimir Grbić do Nikoli: Jesteś tam po to, żeby zdobyć złoto igrzysk olimpijskich

Niestety tak się nie da, co można było zobaczyć w zeszłym roku na mistrzostwach świata, gdzie Biało-Czerwoni przegrali w finale z Włochami. Vladimir Grbić wyznał, że jego brat zdradził mu, że podczas tego spotkania Polacy byli „emocjonalnie wypruci i zbici jeszcze przed wejściem na boisko”.

– Powiedziałem mu: „Ale przecież wiesz, że nie przyjechałeś tam po mistrzostwo świata. Fajnie byłoby je wygrać, ale oni zdobyli już dwa złota MŚ. Jesteś tam po to, żeby zdobyć złoto igrzysk” – kontynuował.

To było dla Nikoli Grbicia jak nóż w plecy

Mimo to Nikola Grbić bardzo przeżył porażkę w finale mistrzostw świata z Włochami, co potwierdził jego brat. – Bardzo ciężko to zniósł. To było dla niego jak nóż w plecy – podkreślił.

– Zawodnicy, których znał i trenował w Perugii wspięli się na swój najwyższy poziom i wygrali przeciwko jego Polsce. To musiało zaboleć – zakończył.

