Kiedy mecze polskich siatkarek w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich? Oto terminarz

Wielkimi krokami zbliżają się ostatnie rozgrywki reprezentacyjne w siatkówce kobiet w 2023 roku. W drugiej połowie września nasze rodaczki powalczą o awans na igrzyska olimpijskie, które odbędą się w przyszłe lato w Paryżu. Terminarz ich meczów jest bardzo napięty, a oczekiwania spore.

Kiedy mecze polskich siatkarek w kwalifikacjach do IO 2024?

Wiąże się to oczywiście z dotychczasowymi wynikami drużyny Stefano Lavariniego. Mało kto spodziewał się, iż Biało-Czerwone poczynią tak duży progres w stosunkowo krótkim czasie. Włoch pracuje z reprezentacją Polski drugi sezon i już w nim zdobyła ona medal, co nie zdarzyło się od lat. Nasze siatkarki sięgnęły po brąz w Lidze Narodów, gdy w meczu o trzecie miejsce pokonały Amerykanki 3:2.

Mistrzostwa Europy w ich wykonaniu nie były już tak udane. Choć udało im się awansować z fazy grupowej bez większych problemów i pokonać Niemki w 1/8 finału (drużyna Vitala Heynena przegrała aż 0:3), to w ćwierćfinale już tak różowo nie było. Na tym etapie Polki trafiły na Turczynki, które wcześniej wygrały Ligę Narodów. Mimo że w sparingach przed ME podopieczne Stefano Lavariniego radziły sobie dobrze właśnie z tą ekipą, to czempionacie Starego Kontynentu „nie było zmiłuj”. Tym razem to nasze siatkarki poległy 0:3.

Terminarz polskich siatkarek w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich

Polska – Słowenia (sobota, 16 września o 17:30) Polska – Korea Południowa (niedziela 17, września, godzina 17:30) Polska – Kolumbia (wtorek, 19 września, godzina 17:30) Polska – Tajlandia (środa, 20 września, godzina 17:30) Polska – Niemcy (piątek, 22 września, godzina 17:30) Polska – USA (sobota, 23 września, godzina 17:30) Polska – Włochy (niedziela, 24 września, godzina 20:30)

