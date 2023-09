Stefano Lavarini wybrał skład na kwalifikacje olimpijskie. Młody talent wraca do gry

Podczas gdy polscy siatkarze będą walczyć o medale mistrzostw Europy, ich koleżanki po fachu rozpoczną w nadchodzący weekend zmagania w Łodzi. Zawodniczki Stefano Lavariniego powalczą o bilety na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Pekinie. Spośród ośmiu ekip tylko dwie najlepsze wyjadą ze stolicy województwa zadowolone.

Martyna Czyrniańska wraca do kadry

Mistrzostwa Europy zakończyły się dla Polek porażką w ćwierćfinale z późniejszymi zwyciężczyniami, Turczynkami. Po turnieju Biało-Czerwone nie dostały długiego wolnego, bo już musiały rozpocząć przygotowania do kwalifikacji olimpijskich. Fakt, że odbywają się one w Atlas Arenie, jest z pewnością ogromnym atutem.

Stefano Lavarini jest znany w tym roku, że raczej nie eksperymentuje w składzie. Podczas ME można było w ciemno zakładać wyjściową szóstkę. Przed kwalifikacjami olimpijskimi Włoch także nie zdecydował się na wielkie przetasowania. W porównaniu z EuroVolley doszło do jednej zmiany. Martyna Czyrniańska, która pierwotnie była przewidziana na mistrzostwa kontynentu, lecz problemy zdrowotne nie pozwoliły jej polecieć do Belgii, wraca do składu i będzie mogła pomóc drużynie w przyjęciu. Nowa zawodniczka Eczacibasi Stambuł zajmie miejsce w turniejowej czternastce Weroniki Szlagowskiej, brązowej medalistki Uniwersjady, która nieoczekiwanie wskoczyła za kontuzjowaną Czyrnianśka właśnie na poprzednie zmagania.

W przeciwieństwie do innych reprezentacji w Polsce nie było potrzeby awaryjnego ściągania zawodniczek. Z problemami kadrowymi mierzą się Niemki prowadzone przez Vitala Heynena czy Włoszki, u których dochodzą także spore kontrowersje wewnętrzne.

Skład reprezentacji Polski na turniej kwalifikacyjny w Łodzi

Podczas odbywającego się w dniach 16-24 września turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi reprezentacja Polski zagra kolejno ze Słowenią, Koreą Południową, Kolumbią, Tajlandią, Niemcami, Stanami Zjednoczonymi i Włochami.

Skład reprezentacji Polski na turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Łodzi:

Rozgrywające: Joanna Wołosz, Katarzyna Wenerska

Przyjmujące: Olivia Różański, Martyna Łukasik, Martyna Czyrniańska, Monika Fedusio

Atakujące: Magdalena Stysiak, Monika Gałkowska

Środkowe: Magdalena Jurczyk, Kamila Witkowska, Joanna Pacak, Agnieszka Korneluk

Libero: Maria Stenzel, Aleksandra Szczygłowska

