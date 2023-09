NA ŻYWO: Polska – Słowenia. Jeden krok od wielkiego finału mistrzostw Europy

Reprezentacja Polski świetnie poradziła sobie we wcześniejszych meczach w ramach mistrzostw Europy. W efekcie dotarła już do tak zwanej strefy medalowej i znowu powalczy o kolejną zdobycz. Tym razem jednak przeciwnik będzie znacznie trudniejszy, niż dotychczasowi. Biało-Czerwoni zmierzą się bowiem ze Słoweńcami.

Zespół ten również ma bardzo mocny skład, więc nie ma żadnego przypadku w tym, że dotarł aż do półfinału czempionatu Starego Kontynentu. Cebulj, Pajenk, Kozamernik, Urnaut… A to tylko wierzchołek góry lodowej. Oczywiście Polacy też nie mają się czego wstydzić pod kątem personalnym. Bez wątpienia jesteśmy w stanie przeciwstawić się Słoweńcom, aczkolwiek trzeba zachować czujność.

Podopieczni Nikoli Grbicia stracili ją dwa razy w ćwierćfinale z Serbią i mało brakowało, a skończyłoby się to bardzo źle. Siatkarze z ojczyzny naszego selekcjonera jako pierwsi objęli prowadzenie, od razu stawiając naszych rodaków pod ścianą. Trzeba było więc gonić wynik, co udało się w drugiej partii, ale w trzeciej obejrzeliśmy dreszczowiec najwyższej klasy. Rozstrzygnęliśmy go 36:34, mimo że przeciwnicy kilka razy wychodzili na prowadzenie podczas gry na przewagi. W czwartym wszystko stało się jasne dość szybko – wygraliśmy 25:17 i awansowaliśmy.

Niemniej starcie z Serbią było dobrą nauczką dla Biało-Czerwonych, że na tym etapie mistrzostw Europy już nic nie wygra się wyłącznie siłą rozpędu. Na szczęście Polacy potrafią dobrze reagować na niesprzyjające okoliczności i odwracać losy spotkań.

Kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy 2023

Atakujący: Bartosz Kurek (c), Łukasz Kaczmarek

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Bartosz Bednorz

Środkowi: Norbert Huber, Jakub Kochanowski, Karol Kłos

Libero: Paweł Zatorski, Jakub Popiwczak

Wyniki reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy

Polska 3:0 Czechy (31 sierpnia)

Holandia 1:3 Polska (1 września)

Polska 3:0 Macedonia Północna (3 września)

Polska 3:0 Dania (5 września)

Czarnogóra 0:3 Polska (6 września)

Polska 3:1 Belgia (10 września)

Polska 3:1 Serbia (12 września)

