Ten element zadecyduje o zwycięstwie nad Włochami? Nikola Grbić przestrzega przed finałem ME

Reprezentacja Polski po trzech zwycięstwach 3:1 (nad Belgią, Serbią i Słowenią) zameldowała się w finale mistrzostw Europy. Zawodnicy Nikoli Grbicia pewnie radzili sobie z rywalami, unikając gry w tie-breaku. W starciu o złoto zmierzą się z rywalem, który podobnie jak oni szedł jak burza przez wcześniejsze etapy.

Nikola Grbić zwrócił uwagę na jeden element gry po meczu ze Słowenią

Włosi przystąpią do spotkania z gigantycznym swoich kibiców rzymskiej hali. Choć z pewnością należy spodziewać się również biało-czerwonych barw, to większość widzów będzie wspierać Azzurrich. Spotkanie ze Słowenią śledziło znacznie mniej osób niż późniejszy pojedynek Italii z Francją, lecz ci, co zdecydowali się przyjść wcześniej, nie mogli czuć się zawiedzeni.

Mecz ze Słowenią stał na wysokim poziomie. Początkowo to srebrni medaliści poprzednich mistrzostw byli górą, lecz z czasem to Polacy zaczęli dominować, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach setów. Po meczu Nikola Grbić wypowiedział się na temat gry blokiem. Ten element był kluczowy w poprzednich meczach, a w starciu ze Słoweńcami Biało-Czerwoni zdobyli w ten sposób zaledwie 10 punktów. Zdaniem serbskiego trenera, w meczu z Włochami również nie należy spodziewać się nadzwyczajnie wielkiej liczby bloków. Liczy jednak, że przynajmniej uda się środkowym nieco zwolnić piłkę i pozwolić reszcie zespołu na lepszą obronę.

– Trudno utrzymać taką wysoką liczbę punktowych bloków, bo najlepsi atakujący uderzają wysoko, po palcach i nie oddają punktów, atakując w blok. A tacy zawodnicy występowali u Słoweńców. Jeśli nie będziemy zatrzymywali rywali tak często, to ważne, byśmy ją po prostu dotykali, by piłka nie szła na aut i by ustawić dobrą obronę – powiedział Grbić dla WP SportoweFakty. – Przeciwko Słowenii mieliśmy ich tylko 10 i to w czterech setach. To znaczy, że mieli po prostu większą jakość ataku. I Włosi pokażą wysoki poziom w niedzielę w tym elemencie – dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Polska zagra o złoto mistrzostw Europy 2023

Finał mistrzostw Europy 2023 Włochy – Polska odbędzie się w sobotę, 16 września, o godzinie 21:00. Wcześniej Francja ze Słowenią powalczą o brąz turnieju.

