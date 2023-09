Polska siatkarka opowiada o powrocie do kadry. Chce pomóc drużynie w wywalczeniu awansu

Polskie siatkarki po krótkiej przerwie i przygotowaniach wracają na ostatni turniej w sezonie reprezentacyjnym 2023. Zawodniczki Stefano Lavariniego powalczą o awans na igrzyska olimpijskie w Łodzi. Choć rywalizacja zapowiada się na trudną, to Martyna Czyrniańska, która dołączyła do zespołu po kontuzji, wierzy w awans do paryskich zmagań.

Martyna Czyrniańska opowiada o powrocie do kadry

Martyna Czyrniańska od lat stanowi o sile polskiej kadry. Choć przyjmująca dopiero w przyszłym miesiącu skończy 20 lat, to już ugruntowała sobie pozycję czołowej zawodniczki na swojej pozycji w kraju. Problemy zdrowotnie związane z brzuchem uniemożliwiły jej grę na mistrzostwach Europy zakończonych porażką w ćwierćfinale. Jak przyznaje w rozmowie z TVP Sport miała obawy o to czy wróci do zdrowia. Nowa zawodniczka Eczacibasi Stamubuł doceniła koleżankę z kadry, Martynę Łukasik, która w poprzednim roku mierzyła się z podobnym urazem, przez co opuściła mistrzostwa świata.

– Zregenerowałam się, wszystko jest super. Jestem gotowa na sto procent. Taki był plan, żebym się zrehabilitowała na spokojnie, by w turnieju kwalifikacyjnym pomóc drużynie, jak tylko się da – powiedziała Czyrniańska. – Myślę, że nie trafiłyśmy najgorzej. Stany Zjednoczone w tym sezonie kadrowym nie są w szczytowej formie, a wiemy, w jakiej dyspozycji ta reprezentacja potrafi być. Wygrałyśmy z nimi mecz o brązowy medal w VNL, więc myślę, że możemy być dobrej myśli. Z Włoszkami w takim składzie jeszcze nie grałyśmy. Na początku musimy się jednak skupić na pierwszych meczach – dodała 19-latka o nadchodzących zmaganiach w turnieju.

Polki zagrają ze Słowenkami

Polskie siatkarki rozpoczną turniej kwalifikacyjny do igrzysk meczem ze Słowenią. Starcie z zespołem prowadzonym przez byłego selekcjonera Biało-Czerwonych, Marco Bonittę, rozpocznie się w sobotę, 16 września, o godzinie 17:30 w łódzkiej Atlas Arenie.

Czytaj też:

Karol Kłos z niespodziewaną wiadomością. Fanka poprosiła o przysługęCzytaj też:

Ten element zadecyduje o zwycięstwie nad Włochami? Nikola Grbić przestrzega przed finałem ME