Mistrzostwa Europy siatkarzy: Francja – Słowenia. O której i gdzie oglądać mecz o brązowy medal?

Mistrzostwa Europy siatkarzy dobiegają końca. W wielkim finale zmierzą się reprezentacje Polski i Włoch. Zanim jednak do tego dojdzie, na kibiców czeka mecz o trzecie miejsce, w którym zmierzą się Francuzi i Słoweńcy.

Francja i Słowenia zawalczą o brąz mistrzostw Europy

Podopieczni Gheorghe Cretu przegrali 3:1 z Polską, choć na otwarcie tego spotkania triumfowali w pierwszej partii. Niestety dla nich podopieczni Nikoli Grbicia z każdym kolejnym punktem się rozkręcali, a momentem kulminacyjnym w tym spotkaniu była kontuzja rozgrywającego Gregora Ropreta.

Rywalami Słoweńców będą Francuzi, którzy ulegli Włochom 0:3. Niestety w pamięci kibiców i siatkarzy tej reprezentacji pozostanie końcówka trzeciego seta. Doszło tam do skandalu z udziałem arbitra tego spotkania. Przy stanie 2:0 i piłce meczowej przy wyniku 24:23 dla Włochów. W polu zagrywki stanęła gwiazda Trójkolorowych – Ervin N'Gapeth, który posłał bombę przy samej linii. Arbiter tego spotkania Stanislava Simić uznała, że był aut i zakończyła to spotkanie. Francuzi zaczęli protestować, że to był as serwisowy, ale nie mieli jak tego sprawdzić, bo wcześniej wykorzystali już dwie wideoweryfikacje.

Gwiazdor Trójkolorowych nie szczędził słów krytyki w stronę sędziów i na swoim Instastories w mocnych słowach wypowiedział się na temat ich pracy. „Dożywotni zakaz sędziowania”... – napisał N'Gapeth.

Mistrzostwa Europy siatkarzy: Francja – Słowenia, o której i gdzie oglądać?

Mecz Francja – Słowenia odbędzie się w sobotę 16 września o godz. 17:30. Transmisję na żywo ze spotkania o 3. miejsce mistrzostw Europy siatkarzy będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu oraz online w internecie w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. na platformie Polsat Box Go.

O godz. 21:00 odbędzie się finał z udziałem Polaków i Włochów. Transmisja w Polsacie Sport.

