Wielki sukces Wilfredo Leona. Zgarnął nagrodę MVP mistrzostw Europy 2023

Polscy siatkarze dostarczyli kibicom kolejny powód do świętowania. Po sukcesie w Lidze Narodów poszli w ślady żeńskiej kadry Turczynek i podobnie jak one dodały do VNL triumf w mistrzostwach Europy. Zawodnicy Nikoli Grbicia w wielkim stylu pokonali w Rzymie obrońców tytułu i gospodarzy turnieju, Włochów. Po zwycięstwie 3:0 wszyscy mogli cieszyć się do białego rana. Wilfredo Leon wróci do kraju z nagrodą dla MVP mistrzostw Europy.

Wilfredo Leon najlepszym zawodnikiem mistrzostw Europy

Wilfredo Leon zanotował fenomenalne występy w mistrzostwach Starego Kontynentu. Pochodzący z Kuby reprezentant Polski był motorem napędowym zespołu Nikoli Grbicia, który gromił rywali w fazie grupowej, a następnie pokonał Belgię, Serbię, Słowenię (wszystkie trzy ekipy po 3:1), a w finale do zera Włochów. W nim 30-latek był najskuteczniejszym zawodnikiem meczu (wraz z Daniele Lavią), zdobywając 13 punktów.

Jeszcze zanim doszło do oficjalnej ceremonii medalowej, przedstawiciele europejskiej federacji wręczyli nagrodę MVP dla Leona. Choć w polskiej kadrze było wielu kandydatów do nagrody, to padła ona łupem przyjmującego. Co ciekawe, wśród pań nieco ponad dwa tygodnie temu tę samą nagrodę otrzymała Melissa Vargas, pochodząca z Kuby reprezentantka Turcji. W przeciwieństwie do np. VNL, organizatorzy nie stworzyli „Drużyny Marzeń”. O tym kto się w niej znajdzie, zadecydują internauci. Po meczu Leon nie ukrywał, że sukces jest zasługą ciężkiej pracy oraz Boga.

– Dziękuję panu Bogu za ten medal. Tylko on wie, jak ciężko pracowałem. Wracamy do Polski ze złotem. Dziękuję również kibicom i pamiętacie, że jeszcze jeden turniej przed nami. Wspierajcie nas dalej – powiedział po meczu Leon, cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

Polacy powalczą o igrzyska olimpijskie

Polacy wrócą w niedzielę do kraju. Tam zostaną oficjalnie powitani na Lotnisku Chopina. Nie dostaną zbyt długiego urlopu, gdyż niedługo rozpoczną zmagania w ostatnim turnieju sezonu – zmaganiach o bilety na igrzyska olimpijskie.

