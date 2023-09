Polska – Korea Południowa w drugim meczu kwalifikacji olimpijskich. O której i gdzie oglądać transmisję na żywo?

Polskie siatkarki pod wodzą Stefano Lavariniego rozpoczęły w sobotę kwalifikacje do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich, które odbędą się w Paryżu. O bilety na IO walczą 24 zespoły, a jeden z turniejów odbywa się w łódzkiej Atlas Arenie. Do Polski przyjechało osiem ekip, na czele ze Słowenią, Koreą Południową, Kolumbią, Tajlandią Niemcami, USA i Włochami, z czego tylko dwie wyjadą zadowolone z przepustką na najważniejszy przyszłoroczny turniej.

Polskie siatkarki świetnie rozpoczęły kwalifikacje olimpijskie

W pierwszym meczu Biało-Czerwone zmierzyły się ze Słowenkami. Mecz z zespołem Marco Bonitty miał jednostronny przebieg, a Polki zdominowały przeciwniczki. Ostatecznie to spotkanie padło łupem naszych reprezentantek 3:0 (25:18, 25:15, 25:22). Po tym spotkaniu Stefano Lavarini zwrócił uwagę na świetną kontrolę nad większością meczu. Miał małe „ale” do końcówki meczu, kiedy to rywalki ze stanu 17:24 doprowadziły do wyniku 22:24.

– Mecz był po to, żeby go wygrać. Graliśmy z dobrym skupieniem przez dwa sety. W trzecim trochę się zrelaksowaliśmy, popełniając 9 czy 10 błędów. Z pewnością w innych okolicznościach za coś takiego byśmy mocno zapłacili – powiedział.

Polska – Korea Południowa. O której i gdzie oglądać ten mecz?

W drugim meczu kwalifikacji do igrzysk olimpijskich Polki zagrają z Koreą Południową. W tym spotkaniu Biało-Czerwone znów będą faworytkami. Ostatni raz obie reprezentacje mierzyły się ze sobą 2 lipca 2023 roku w ramach fazy grupowej Ligi Narodów. Podopieczne Stefano Lavariniego pewnie ten mecz wygrały, a rywalki były wstanie dorównać im kroku tylko w pierwszym secie. To starcie zakończyło się wynikiem 3:0 (25:23, 25:18, 25:16) i w nadchodzącym meczu spodziewamy się podobnego rezultatu.

Spotkanie Polska – Korea Południowa w drugiej kolejce kwalifikacji do igrzysk olimpijskich siatkarek zaplanowano na niedzielę 17 września. Ten mecz rozpocznie się o godz. 17:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w TV na antenie Polsat Sport. Tę rywalizację będzie można również oglądać online w internecie w serwisach streamingowych zawierających ten kanał, np. na platformie Polsat Box Go.

