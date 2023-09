Tajemnicze wstążki na strojach siatkarek. Wyjaśniamy, o co chodzi

Polskie siatkarki walczą o kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Jeden z turniejów odbywa się w łódzkiej Atlas Arenie. Do Polski przyjechało siedem ekip: Słowenia, Korea Południowa, Kolumbia, Tajlandia, Niemcy, USA i Włochy, które walczą z Polską o kwalifikację. Z tych zmagań tylko dwie reprezentacje wyjadą zadowolone z przepustką na IO.

Polskie siatkarki rozpoczęły walkę o igrzyska olimpijskie

W pierwszym meczu Biało-Czerwone wygrały ze Słowenią 3:0 (25:18, 25:15, 25:22). Po tym spotkaniu Stefano Lavarini zwrócił uwagę na świetną kontrolę nad większością meczu. Miał małe „ale” do końcówki, kiedy to rywalki ze stanu 17:24 doprowadziły do wyniku 22:24.

– Graliśmy z dobrym skupieniem przez dwa sety. W trzecim trochę się zrelaksowaliśmy, popełniając 9 czy 10 błędów. Z pewnością w innych okolicznościach za coś takiego byśmy mocno zapłacili – powiedział.

To, o czym mówił selekcjoner po pierwszym meczu, zemściło się w kolejnym z Koreą Południową. Biało-Czerwone co prawda wygrały 3:1, ale w drugim secie tego spotkania popełniły sporo błędów. Polki prowadziły nawet 19:14 za sprawą świetnej zagrywki Kamili Witkowskiej, ale w końcówce Azjatki doprowadziły do wyrównania 21:21, a następnie wyszły na prowadzenie 21:23 i dość niespodziewanie wygrały 24:26.

Tajemnicze wstążki na strojach siatkarek. O co chodzi?

Bardziej spostrzegawczy kibice mogli dostrzec złote wstążki przypięte do strojów polskich siatkarek. PZPS tuż przed meczem postanowił wyjaśnić, o co z tym chodzi.

„Wrzesień miesiącem świadomości chorób nowotworowych u dzieci. Z tego powodu polskie siatkarki mają przy koszulkach symboliczne złote wstążeczki, by przypomnieć jak ważna jest profilaktyka” – informują przedstawiciele Polskiej Siatkówki.

twitterCzytaj też:

Ranking FIVB po mistrzostwach Europy. Świetne wieści dla PolakówCzytaj też:

Siatkarski pociąg jedzie do Polski. Mistrzowie Europy świętują w wielkim stylu