Kwalifikacje do igrzysk olimpijskich. Tabela polskiej grupy po dwóch meczach

Polskie siatkarki rozpoczęły kwalifikacje na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Podopieczne Stefano Lavariniego trafiły do grupy C ze Słowenią, Koreą Południową, Kolumbią, Włochami, Stanami Zjednoczonymi i Niemcami.

Dobre otwarcie kwalifikacji do IO przez Polki

Po dwóch meczach Biało-Czerwone mają komplet zwycięstw. Na otwarcie turnieju w łódzkiej Atlas Arenie podopieczne Stefano Lavariniego wygrały ze Słowenią, która nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Mimo pewnego zwycięstwa selekcjoner miał jedno „ale”, co do koncentracji swoich zawodniczek, szczególnie w końcówce spotkania, kiedy popełniły kilka błędów.

W drugim meczu przeciwko Korei Południowej tych błędów pojawiło się nieco więcej, co skutkowało przegranym setem. Na szczęście mimo początkowych problemów Biało-Czerwone dały radę wygrać i udowodnić swoją klasę w czwartym secie wygranym aż do dziewięciu.

Tabela polskiej grupy po dwóch meczach

To nie koniec zmagań i wielkich sportowych emocji. Następnie Biało-Czerwone zmierzą się kolejno z reprezentacjami Kolumbii – we wtorek, 19.09, o godz. 17:30, Tajlandii – w środę, 20.09 (godz. 17:30), Niemiec – w piątek, 22.09 (godz. 17:30), Stanów Zjednoczonych – w sobotę, 23.09 (godz. 17:30) oraz Włoch – w niedzielę, 24.09 (godz. 20:30)

Lp. Reprezentacja Mecze Punkty Zwycięstwa

Porażki Bilans setów 1. Stany Zjednoczone 2 6 2 0 6:0 2. Polska 2 6 2 0 6:1 3. Niemcy 2 6 2 0 6:1

4. Włochy 1 3 1 0 3:0 5. Korea Południowa 2 0 0 2 1:6 6. Kolumbia 2 0 0 2 1:6

7. Słowenia 1 0 0 1 0:3 8. Tajlandia 2 0 0 2 0:6

