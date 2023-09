Nikola Grbić w końcu to zrobił! Bartosz Kurek ogłosił, że piekło zamarzło

Rok 2023 jest fantastyczny dla polskich siatkarzy. Oczywiście jak co roku oczekiwano od nich, że będą osiągali sukcesy w kolejnych rozgrywkach, aczkolwiek mało kto spodziewał się, iż pójdzie im aż tak dobrze. Mimo wielu wątpliwości pojawiających się przed sezonem i w jego trakcie Biało-Czerwoni najpierw zdobyli złoty medal w Lidze Narodów, a niedawno taki sam przywieźli z mistrzostw Europy. Nic dziwnego, że humor im dopisuje, co najlepiej widać po Bartoszu Kurku.

Żarty trzymają się Bartosza Kurka

Kapitan reprezentacji Polski już kilka razy zrobił niezłe show po zdobyciu najcenniejszego krążka w czempionacie Starego Kontynentu. Żarty się go trzymają, więc nie omieszkał rzucić jednym nawet podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Innym razem postanowił wcielić się w dziennikarza, a tym razem ogłosił, że piekło zamarzło, żartując z Nikoli Grbicia oraz Tomasza Fornala.

Przyjmujący jest jednym z jego najbliższych kolegów w kadrze, więc względem niego zdecydowanie mógł sobie pozwolić na zabawny komentarz. Selekcjoner z kolei, choć na co dzień jest wyjątkowo poważny, również śmiał się głośno. Wszystko uchwyciły kamery TVP Sport.

Bartosz Kurek zażartował z Nikoli Grbicia i Tomasza Fornala

A o co chodziło tak dokładnie? Wszystko wynikło z omówienia jednej z akcji w trakcie spotkania, przed którą to dokonano taktycznej zmiany. Trener Biało-Czerwonych wprowadził na parkiet Tomasza Fornala, aby wzmocnić przyjęcie. – To było łatwe, bo Fornal był na „czwórce”, więc wszyscy poszli na Fornala no i... – powiedział Nikola Grbić z wyraźną ironią, a następnie rozłożył ręce.

Tuż po nim mikrofon przejął Bartosz Kurek i również dorzucił swoje trzy grosze. Według niego to była historyczna chwila. – Piekło zamarzło! Trener pierwszy raz pochwalił Tomka za cokolwiek! – stwierdził kapitan reprezentacji Polski, po czym wszyscy eksplodowali śmiechem. Przy okazji uniósł ręce ku górze, w kierunku nieba. Zasugerował w ten sposób, że wydarzył się cud.

