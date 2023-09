Polscy siatkarze spotkali się z Mateuszem Morawieckim. Tomasz Fornal to wypalił do premiera

Emocje powoli opadają po zakończonych niedawno mistrzostwach Europy siatkarzy. W wielkim finale Biało-Czerwoni pokonali 3:0 Włochów na własnym terenie i mogli się cieszyć z pierwszego od czternastu lat złotego medalu ME.

Polscy siatkarze spotkali się z premierem

Tradycyjnie przed wielkimi turniejami albo po nich polscy sportowcy udają się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na spotkanie, w którym premier, albo inna wysoko postawiona osoba w Polsce rozmawia z naszymi zawodnikami. Przed mistrzostwami świata w Katarze spotkanie z szefem rządu odbyli polscy piłkarze.

To wówczas z ust Mateusza Morawieckiego padła obietnica, że jeśli Biało-Czerwoni wyjdą z grupy, drużyna otrzyma premię, która miała wynieść nawet 30 mln zł. Ta deklaracja przemieniła się później w aferę premiową, o której dyskutuje się do dziś.

Czy premier Mateusz Morawiecki wspomniał o premii na spotkaniu?

Jakub Kochanowski był w poniedziałek 18 września gościem Tomasza Smokowskiego w programie „Hejt Park” na kanale sportowym. Jednym z tematów, który interesował kibiców, było to, czy na spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim ten zaproponował premię za świetny wynik, jak to było w przypadku piłkarzy.

Środkowy w bloku udzielił odpowiedzi wymijającej. – Jeśli mam być szczery, to nie wiem, bo akurat nie siedziałem obok premiera – stwierdził i dodał, by o to pytać Bartosza Kurka, który siedział „ramię w ramię” z szefem polskiego rządu.

Jakub Kochanowski przytoczył anegdotę z udziałem premiera i Tomasza Fornala

Nie zabrakło również zabawnej sytuacji związanej z naszym reprezentantem Polski, który zażartował w stronę premiera.

– Tomek Fornal zapytał, czy uda się skasować punkty karne, bo ma już 14 na koncie i chciałby mieć mniej. Oczywiście się nie udało (śmiech) – opowiedział Jakub Kochanowski.

Na tym spotkaniu premier Mateusz Morawiecki powitał polskich siatkarzy następującymi słowami: – Żeby tak Włochów w Rzymie 3:0… Mamma mia! Serdeczne gratulacje – rozpoczął swoje krótkie przemówienie premier Polski.

Następnie głos zabrał Bartosz Kurek, który nawet w takiej doniosłej chwili nie mógł odmówić sobie delikatnego żartu. – Dziękujemy za zaproszenie. W ostatnich latach byliśmy tutaj częstymi gośćmi, ale w tym sezonie okazja jest szczególna – powiedział kapitan.

