Polska kontra Kolumbia w kwalifikacjach olimpijskich. Transmisja na żywo w TV i online

Reprezentacja Polski siatkarek walczy o kwalifikację na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. BIało-Czerwone trafiły do grupy C z następującymi reprezentacjami: Słowenią, Koreą Południową, Kolumbią, Tajlandią Niemcami, USA i Włochami. Te dwie pierwsze podopiecznym Stefano Lavariniego udało się pokonać dość gładko, choć Azjatki niespodziewanie sprawiły nam sporo problemów.

Kwalifikacje olimpijskie: Polska – Kolumbia. O której i gdzie oglądać?

Kolejne mecz polskie siatkarki rozegrają z Kolumbią we wtorek 19 września. To będzie pierwsze starcie tych drużyn od ponad sześciu lat. Ostatni raz obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w 2017 roku w ramach World Grand Prix. Wówczas to nasze reprezentantki wygrały 3:0.

Początek meczu w ramach kwalifikacji olimpijskich już o godz. 17:30, a transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na antenie TVP Sport i Polsat Sport. To starcie będzie dostępne również w serwisach streamingowych online, np. na platformie Polsat Box Go oraz stronie internetowej sport.tvp.pl.

Tabela polskiej grupy po dwóch meczach

Na kolejny mecz nie trzeba będzie długo czekać. W kolejnych dniach Biało-Czerwone zmierzą się kolejno z reprezentacjami Tajlandii – w środę, 20.09 (godz. 17:30), Niemiec – w piątek, 22.09 (godz. 17:30), Stanów Zjednoczonych – w sobotę, 23.09 (godz. 17:30) oraz Włoch – w niedzielę, 24.09 (godz. 20:30).

Lp. Reprezentacja Mecze Punkty Zwycięstwa

Porażki Bilans setów 1. Stany Zjednoczone 2 6 2 0 6:0 2. Włochy 2 6 2 0 6:0

3. Polska 2 6 2 0 6:1 4. Niemcy 2 6 2 0 6:1

5. Korea Południowa 2 0 0 2 1:6 6. Kolumbia 2 0 0 2 1:6

7. Słowenia 2 0 0 2 0:6 8. Tajlandia 2 0 0 2 0:6

