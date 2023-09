Polka znalazła się w „drużynie marzeń” mistrzostw Europy. Inne wybory wzbudziły wiele kontrowersji

W dniach od 15 sierpnia do 3 września 2023 w czterech krajach: Włoszech, Niemczech, Belgii i Estonii odbyła się XXXIII edycja mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet. W fazie grupowej zespoły rywalizowały w czterech grupach, z których wyszły cztery najlepsze zespoły, które awansowały do 1/8 finału. W tej fazie turnieju Biało-Czerwone wyeliminowały Niemki i w ćwierćfinale trafiły na Turczynki, które wygrały ten mecz, a później cały turniej. Na drugim miejscu uplasowały się Serbki, a na najniższym stopniu podium – Holenderki.

Mistrzostwa Europy siatkarek: Liderka polskiej kadry została doceniona

Podobnie jak w przypadku mistrzostw Europy mężczyzn, po wielkim finale ogłoszono tylko MVP tego turnieju, którym w męskiej edycji ME został Wilfredo Leon, a w kobiecym odpowiedniku – Melissa Vargas. CEV zdecydowało, że od teraz to kibice będą mieli większy wpływ na wybór „drużyny marzeń” i dopiero po głosowaniu fanów wyłonił najlepszą szóstkę (plus libero) żeńskich mistrzostw Starego Kontynentu.

Wybór zajął ponad dwa tygodnie, ale w końcu CEV ogłosił wybraną przez kibiców drużynę gwiazd EuroVolley 2023. W „drużynie marzeń” znalazło się miejsce dla jednej Polki – Magdaleny Stysiak, która z dorobkiem 298 punktów została najskuteczniejszą zawodniczką rozgrywek. Co ciekawe 22-latka znalazła się tam jako... przyjmująca, ale to ze względu na obecność MVP – Melissy Vargas, która z miejsca otrzymała miejsce w składzie.

twitter

Kontrowersyjna „drużyna marzeń” mistrzostw Europy siatkarek 2023:

W ogłoszonej „drużynie marzeń” pojawiło się sporo kontrowersji, gdyż plebiscyt kibicowski zdominowały Turczynki, czyli mistrzynie Europy. Aż pięć ich zawodniczek (nie licząc MVP) znalazło swoje miejsce w zespole. Nominację otrzymały libero Gizem Oerge, przyjmująca Ebrar Karakurt, środkowa Zehra Guenes i rozgrywająca Cansu Oezbay. Skład drużyny gwiazd uzupełniła włoska środkowa Marina Lubian.

Głosy krytyki pojawiły się głównie przez to, że brakuje, chociażby jednej przedstawicielki wicemistrzyń Europy – Serbek, albo trzeciej drużyny – Holenderek.

najlepsza rozgrywająca: Cansu Özbay (Turcja)

najlepsze przyjmujące: Ebrar Karakurt (Turcja), Magdalena Stysiak (Polska)

najlepsza atakująca: Melissa Vargas (Turcja)

najlepsze środkowe: Zehra Gunes (Turcja), Marina Lubian (Włochy)

najlepsza libero: Hatice Gizem Örge (Turcja).

Czytaj też:

Tajemnicze wstążki na strojach siatkarek. Wyjaśniamy, o co chodziCzytaj też:

Polska siatkarka nie miała już nadziei. Nie sądziła, że to się wydarzy