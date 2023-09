Kiedy następny mecz polskich siatkarek w kwalifikacjach IO? Niemki kolejnymi rywalkami

Polskie siatkarki mają już za sobą cztery mecze w trwających właśnie kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich, które odbędą się w 2024 roku. Niestety w ostatnim ze starć mocno skomplikowały sobie życie oraz szanse na bezpośredni awans do tej niezwykle ważnej imprezy. Wiemy jednak, kiedy staną przed szansą na zadośćuczynienie kibicom oraz samym sobie.

Polska – Niemcy, czyli mecz ostatecznej szansy w kwalifikacjach IO

Niefortunna porażka przytrafiła się naszym siatkarkom w spotkaniu z Tajlandią. Choć były zdecydowanymi faworytkami, nie poradziły sobie z przeciwniczkami. Wpadkę zaliczyły już w pierwszym secie, ale gdy wygrały drugi 25:7, wydawało się, że wróciły na właściwe tory i zgarną trzy punkty. Niestety ostatecznie nie wywalczyły żadnego, ponieważ przegrały 2:3 po tie-breaku.

W związku z tym ich szanse na dogonienie Włoszek oraz Amerykanek zmalały. Co prawda mecze z obiema tymi ekipami jeszcze przed podopiecznymi Stefano Lavariniego, aczkolwiek wygranie z nimi będzie arcytrudne. Zanim to się jednak stanie Polki podejmą Niemki prowadzone przez Vitala Heynena. Triumf nad naszymi zachodnimi sąsiadkami to właściwie konieczność, aby Biało-Czerwone mogły jeszcze myśleć o awansie na IO bezpośrednio z kwalifikacji.

Kiedy mecz Polska – Niemcy? Transmisja TV i online

Mecz Polska – Niemcy odbędzie się jako trzeci w kolejności z tych, które zaplanowano na piątek 22 września. Jak zwykle nasze siatkarki będą rywalizowały w łódzkiej Atlas Arenie. Nawet jeśli w dwóch poprzednich starciach dojdzie do tie-breaków, nie zmieni to nic i Biało-Czerwone wyjdą na parkiet około godziny 17:30.

Jak wszystkie poprzednie spotkania, tak i tym razem starcie z Niemkami będzie można obejrzeć na antenach Polsatu Sport oraz TVP Sport. Dodatkowo internauci mogą liczyć na transmisję w dwóch serwisach: sport.tvp.pl i polsatboxgo.pl.

Czytaj też:

Polka znalazła się w „drużynie marzeń” mistrzostw Europy. Inne wybory wzbudziły wiele kontrowersjiCzytaj też:

Magdalena Stysiak grzmi. Padła jasna deklaracja