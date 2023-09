Zaskakująca reakcja Vitala Heynena na pytanie o Polskę. Zarzucił manipulację

Polskie siatkarki mają szansę wrócić na zwycięską ścieżkę po porażce 2:3 z Tajlandią. To będzie jednak bardzo trudne zadanie, bo Biało-Czerwone zmierzą się z reprezentacją Niemiec. Co prawda podopieczne Stefano Lavariniego były w stanie je pokonać m.in. w ćwierćfinale Ligi Narodów i 1/8 finału mistrzostw Europy, ale mecze między tymi dwoma reprezentacjami są bardzo zacięte i wyrównane.

Vital Heynen: Zaczynasz mną manipulować

Trenerem naszych najbliższych rywalek jest bardzo dobrze znany polskim kibicom Vital Heynen, który słynie z poczucia humoru i tego, że lubi podroczyć się z dziennikarzami. Podczas rozmowy z polskimi mediami podzielił się swoją refleksją. – Wiedziałem, że w czwartym dniu turnieju drużyny obniżają swój poziom – wyznał, cytowany przez Interię.

W pewnym momencie dziennikarka TVP Sport zapytała szkoleniowca, czy po trzech porażkach z Polską w tym sezonie jego drużyna będzie chciała się zrewanżować ten zareagował w zaskakujący sposób.

– Zaczynasz mną manipulować. Chcesz wywołać u mnie złe myśli – odparł i dodał: Tak, nie mamy żadnych szans. To chcesz usłyszeć?

Zaskakujące pożegnanie Vitala Heynena

Jednak po chwili Belg się zaśmiał o powiedział, że żartuje. Odpowiadając serio na to pytanie trener wyznał, że dla niego i jego reprezentacji kwalifikacje olimpijskie są już sukcesem. – Przyjechaliśmy tu po mistrzostwach Europy, gdzie mieliśmy mnóstwo kontuzji, problemów z grą. Chcieliśmy tu wygrać cztery pierwsze mecze. Skoro to się udało, to znaczy, że spisaliśmy się niesamowicie. Kolejne spotkania to dla nas bonus. Nawet jeśli przegramy, co możliwe. Zobaczymy, co wydarzy się w piątek, ale to dla nas coś ekstra – dodał.

– Prawda jest też taka, że jeśli wygramy tu jeszcze dwa mecze po 3:2, to my będziemy na igrzyskach – podkreślił, a na zakończenie rzucił: Do zobaczenia w piątek. Wygram 3:2.

Mecz Polska – Niemcy rozegrany zostanie w piątek 22 września. Spotkanie zaplanowano na godz. 17:30. Transmisję na żywo będzie można oglądać w TV na antenie TVP Sport i sportowych kanałach Polsatu. To starcie będzie również dostępne w serwisach streamingowych online, np. na platformie Polsat Box Go oraz na stronie sport.tvp.pl.

Tabela polskiej grupy po czterech meczach

Następnie Biało-Czerwone zmierzą się kolejno z reprezentacjami Stanów Zjednoczonych – w sobotę, 23.09 (godz. 17:30) oraz Włoch – w niedzielę, 24.09 (godz. 20:30)

Lp. Reprezentacja Mecze Punkty Zwycięstwa

Porażki Bilans setów 1. Włochy 4 12 4 0 12:1 2. USA 4 12 4 0 12:2

3. Niemcy 4 10 4 0 12:5 4. Polska 4 10 3 1 11:4

5. Tajlandia 4 2 1 3 4:11 6. Korea Południowa 4 1 0 4 4:12

7. Słowenia 4 1 0 4 3:12 8. Kolumbia 4 0 0 4 1:12

