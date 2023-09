Bartosz Kurek nie powinien grać w kwalifikacjach olimpijskich? Legenda nie ma wątpliwości

Sukces polskich siatkarzy wciąż rozbrzmiewa szerokim echem po całej Europie. Co prawda mistrzostwa Starego Kontynentu to już zadanie odhaczone i przed Biało-Czerwonymi cel, jakim jest zakwalifikowanie się na igrzyska olimpijskie, to wciąż istnieją kwestie, które wymagają omówienia. Jedną z nich jest dyspozycja Bartosza Kurka, który przez problemy z biodrem niewiele pomógł na parkiecie swoim kolegom. Czy w związku z tym powinien grać w kolejnym turnieju?

Piotr Gruszka odradza Bartoszowi Kurkowi grę w kwalifikacjach olimpijskich

Legendarny atakujący reprezentacji Polski udzielił wywiadu „Przeglądowi Sportowemu Onet”, podczas którego wypowiedział się m.in. o decyzjach Nikoli Grbicia podejmowanych w trakcie mistrzostw Europy, ale też poruszył wątek poszczególnych występów Polaków. Dla Bartosza Kurka były to siódmy europejski czempionat, jednak tym razem nie mógł zagrać wiele przez nawracające urazy. Obecnie atakujący przechodzi badania, których wyniki poznamy wkrótce. Zdaniem Piotra Gruszki 35-latek nie powinien być brany pod uwagę w kontekście wyjazdu na kwalifikacje olimpijskie do Chin.

– Jeżeli liczymy na obecność Bartka w kadrze w przyszłości, a przede wszystkim w przyszłorocznych igrzyskach, to nie sądzę, aby kwalifikacje były turniejem, w którym trzeba go forsować. Lepiej, żeby on na spokojnie zajął się swoim zdrowiem, a trener Nikola Grbić może zawsze dołączyć do składu atakującego, z którym też sobie poradzimy – powiedział były reprezentant kraju.

Przed Bartoszem Kurkiem wymagający sezon ligowy

Siatkarz wziął również pod uwagę fakt, że Bartosz Kurek występuje w bardzo wymagającej lidze, w której wykonuje się dwa razy więcej ataków niż w PlusLidze. Tym bardziej obawia się o jego dyspozycję zdrowotną przed igrzyskami olimpijskimi.

– ozmawiałem z nim przed półfinałem ze Słowenią, gdy nie brał już nawet udziału w treningu i sam przyznał, że musi zająć się swoim zdrowiem, wyleczyć dolegliwości. Żeby móc myśleć o graniu w klubie, a przede wszystkim za rok w kadrze, Kurek musi być w pełni zdrowy. Tylko wtedy podoła tym obciążeniom. Trzymam za niego kciuki. Bartosz Kurek będzie potrzebny tej reprezentacji i to w najwyższej formie – dodał Piotr Gruszka.

