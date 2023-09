NA ŻYWO: Polska – Włochy. Kluczowy mecz w walce o awans na igrzyska olimpijskie

19:46 Rozgrzewka naszych siatkarek:



twitter.com 19:00 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska – Włochy. Starcie to zadecyduje o tym, czy Biało-Czerwone awansują na igrzyska olimpijskie. Początek starcia o 20:30, bądźcie z nami!

Przed nami ostatni mecz reprezentacji Polski w walce o awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie. W czubie tabeli naszej grupy jest spory ścisk, dlatego wszystko rozstrzygnie się w tym starciu. Dotychczas drużyna kierowana przez Stefano Lavariniego wygrała pięć z sześciu potyczek. Jedyne potknięcie Biało-Czerwone zaliczyły z Tajlandią. Na kolejne nie mogę sobie pozwolić, choć o wygraną może być ekstremalnie trudno.

Margines błędu już bowiem nie istnieje. Aby nie musieć oglądać się na ranking FIVB, z którego też można dostać się na Paryż 2024, trzeba wygrać z Włoszkami. Italia to jednak jedna z najlepszych ekip Starego Kontynentu. W kwalifikacjach zespół ten przegrał zaledwie raz – z Amerykankami. Z drugiej strony pocieszeniem dla Polek może być fakt, że gdy ostatnio mierzyły się z Włoszkami, udało im się wygrać 3:1. Miało to miejsce w tegorocznej edycji Ligi Narodów, w której to nasze siatkarki zdobyły brązowe medale.

Wyniki reprezentacji Polski w kwalifikacjach igrzysk olimpijskich

Polska – Słowenia (3:0 – 25:18, 25:15, 25:22)

Polska – Korea Południowa (3:1 – 25:22, 24:26, 25:21, 25:9)

Polska – Kolumbia (3:0 – 25:21, 25:21, 25:13)

Polska – Tajlandia (2:3 – 18:25, 25:7, 22:25, 25:23, 12:15)

Polska – Niemcy (3:2 – 20:25, 27:25, 25:21, 22:25, 15:12)

Polska – Stany Zjednoczone (3:1 – 27:25, 16:25, 25:23, 25:16)

Skład reprezentacji Polski na kwalifikacje igrzysk olimpijskich

Rozgrywające: Joanna Wołosz, Katarzyna Wenerska

Środkowe: Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Joanna Pacak, Kamila Witkowska

Atakujące: Monika Gałkowska, Magdalena Stysiak

Przyjmujące: Monika Fedusio, Martyna Łukasik, Olivia Różański, Weronika Szlagowska

Libero: Maria Stenzel, Aleksandra Szczygłowska

