Tak wygląda końcowa tabela kwalifikacji do igrzysk olimpijskich. Niesamowity wyczyn Polek

24 września zakończyły się kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w siatkówce kobiet. Nasze siatkarki wzniosły się na absolutne wyżyny swoich możliwości i zwyciężyły w starciu z jednymi z najtrudniejszych rywalek na świecie. Dzięki temu zakończyły rywalizację na pierwszym miejscu.

Zwycięski marsz polskich siatkarek aż do igrzysk olimpijskich

Że tak się stanie, to wcale nie było oczywiste z kilku względów. Po pierwsze wydawało się, iż podopieczne Stefano Lavariniego trafiły do grupy, w której znalazły się teoretycznie mocniejsze ekipy. Ponadto nasze rodaczki zaliczyły wpadkę w meczu z Tajlandią, choć mało kto spodziewał się takiego obrotu spraw. Mimo wszystko jednak reprezentantki Polski pokazały charakter i w trzech chwilach próby udowodniły swoją wielką moc.

Pierwsze miejsce w tabeli grupy C zawdzięczają więc zwycięstwom z dużo łatwiejszymi przeciwniczkami, ale też i triumfom w potyczkach z oponentkami klasy światowej. Najpierw Biało-Czerwone pokonały Słowenki, następnie Koreanki i Kolumbijki. Gdy wydawało się, że będą kontynuowały zwycięski marsz, nagle przegrały z Tajkami 2:3. To był newralgiczny moment całych rozgrywek. W efekcie polskie siatkarki miały przed sobą trzy finały – z Niemkami, Amerykankami i Włoszkami. To te trzy zespoły oprócz naszego do ostatniej chwili walczyły o IO. Nasze rodaczki zaprezentowały się jednak znakomicie i wygrały każdy z tych meczów. Dzięki temu za rok wystąpią w Paryżu, a teraz mogą cieszyć się z pierwszej lokaty w swojej grupie.

Tabela grupy C w kwalifikacjach igrzysk olimpijskich

Tabela kwalifikacji do igrzysk olimpijskich Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans setów Punkty 1. Polska 7 6 1 20:8 18 2. Stany Zjednoczone 7 6 1 19:7 18 3. Włochy 7 5 2 17:7 15 4. Niemcy 7 4 3 15:14 11 5. Tajlandia 7 4 3 13:12 11 6. Słowenia 7 2 5 9:17 6 7. Kolumbia 7 1 6 7:20 3 8. Korea Południowa 7 0 7 6:21 2

