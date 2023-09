Polscy siatkarze wyruszą do Chin. Znamy skład na turniej kwalifikacyjny do IO

Polscy siatkarze szykują się w Spale do wyjazdu na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Trener Nikola Grbić rozwiał wszelkie wątpliwości udostępniając skład kadry. W porównaniu do mistrzostw Europy doszło tylko do jednej zmiany.

Po udanej Lidze Narodów oraz mistrzostwach Europy na drodze siatkarzy stoi jeszcze tylko jedna przeszkoda – turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Zawodnicy Nikoli Grbicia są faworytem do zgarnięcia przepustki, tym bardziej że awans w chińskim Xi’an wywalczą dwie najlepsze ekipy. Bartłomiej Bołądź zagra na turnieju kwalifikacyjnym do IO Mówi się, że zwycięskiego składu się nie zmienia i najprawdopodobniej Nikola Grbić trzyma się tej zasady. Spośród czternastki, która wywalczyła mistrzostwo Europy, doszło tylko do jednej zmiany. Bartosz Kurek z powodów problemów z biodrem nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju. Kontuzje przeszkadzały mu już wcześniej – podczas finałów Ligi Narodów oraz mistrzostw Europy. Miejsce atakującego Wolf Dogs Nagoya zajmie Bartłomiej Bołądź, nowy atakujący Projektu Warszawa. Zmagania w Chinach rozpoczną się 30 września. Pierwszym rywalem Polaków będą Belgowie. Dalej Biało-Czerwoni zmierzą się kolejno z Bułgarią, Kanadą, Meksykiem, Argentyną, Holandią oraz gospodarzami, Chinami (ostatni mecz zaplanowano na 8 października). twitter Skład reprezentacji Polski na turniej kwalifikacyjny W tym samym czasie odbędą się również dwa inne turnieje kwalifikacyjne. Sześć najlepszych ekip dostanie bilety do Paryża. Oprócz nich w turnieju zagra także gospodarz, Francja oraz pięć kadr z najwyższym miejscem w rankingu (pierwszeństwo mają najlepsze reprezentacje z kontynentów, które nie mają jeszcze zakwalifikowanego swojego przedstawiciela). Skład reprezentacji Polski na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich: Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka Środkowi: Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski Czytaj też:

