Nikola Grbić troszczy się o Bartosza Kurka. To dlatego nie zabrał go do Chin

Polscy siatkarze wystąpią na ostatnim turnieju w tym sezonie reprezentacyjnym. Po wygraniu Ligi Narodów i mistrzostwa Europy Biało-Czerwoni powalczą o kwalifikację olimpijską. Teoretycznie nie powinni mieć problemu, gdyż są zdecydowanym faworytem swojej grupy, a awans do Paryża wywalczą dwie najlepsze ekipy.

Nikola Grbić wyjawił powody nieobecności Bartosza Kurka

Teoretycznie najtrudniejszymi rywalami wydają się Argentyńczycy (brązowi medaliści IO 2020), a także Holendrzy ze skutecznym Nimirem Abdel-Azizem. Polacy nie mieli jednak żadnych problemów z pokonaniem tych ekip w obecnym sezonie. Naprzeciwko holenderskiego atakującego stanie Łukasz Kaczmarek lub Bartłomiej Bołądź. Ten drugi dołączył do reprezentacji w miejsce Bartosza Kurka, któremu problemy zdrowotne przeszkodziły w grze.

Nikola Grbić w rozmowie z TVP Sport opowiedział o szczegółach kontuzji kapitana kadry. Kurek męczy się ze zdrowiem od Ligi Narodów. Nie wystąpił w finałowych meczach turnieju tak samo jak kontuzje odebrały mu możliwość uczestnictwa w fazie medalowej ME. Serb dodał, że decyzja o wycofaniu atakującego z turnieju olimpijskiego to skutek wcześniejszych problemów oraz dmuchanie na zimne w kontekście nadchodzącego sezonu klubowego, który będzie zarazem prologiem do zmagań olimpijskich.

– Długo nie wiedzieliśmy, czy pojedzie z nami do Chin, czy też będzie kontynuować rehabilitację, by przygotować się do gry klubowej w Japonii – powiedział Grbić. – Po konsultacji z Janem Sokalem i jednym z niemieckich specjalistów, podjęliśmy decyzję, że najlepszym wyjściem w tej sytuacji jest postawienie na leczenie zawodnika, by był gotowy na długie mistrzostwa, które przed nim w Azji. Wybierając tę opcję, miałem w głowie nie tylko ten sezon, ale również kolejny. Chcę, by problem był skutecznie zażegnany i nie wrócił – stwierdził serbski selekcjoner.

Bartłomiej Bołądź poleci na turniej kwalifikacyjny do IO

Grbić dodał, że jest spokojny o formę zastępcy Kurka, Bartłomieja Bołądzia. Atakujący Projektu Warszawa wraz z zespołem rozpocznie rywalizację w turnieju 30 września meczem z Belgią, a zakończy 8 października starciem z gospodarzami, Chinami.

