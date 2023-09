To czyni Nikolę Grbicia uprzywilejowanym. Trener siatkarzy nawet tego nie ukrywał

Polscy siatkarze w sobotę rozpoczną zmagania w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. W chińskim Xi’an czeka ich siedem starć, które zdecydują, czy pójdą w ślady koleżanek po fachu i już na niecały rok przed igrzyskami zagwarantują sobie bilety do Paryża. Teoretycznie Biało-Czerwoni nie powinni mieć problemów z awansem, gdyż z każdym z rywali radzili sobie bardzo dobrze. Dodatkowo awans wywalczy nie jedna, a dwie ekipy.

Nikola Grbić nie ukrywał uprzywilejowanej pozycji

Zarówno zawodnicy, jak i sztab reprezentacji Polski ostrzegają przed lekcaweżeniem rywali. Biało-Czerwoni są obecnie liderem światowego rankingu. Teoretycznie nie powinni się martwić o awans, gdyż w przypadku ewentualnego niepowodzenia, mogliby trafić do Paryża dzięki wysokiej pozycji w zestawieniu. Grbić kategorycznie odrzuca taką możliwość, chcąc awansować już teraz.

W specjalnej rozmowie z „Wprost” serbski szkoleniowiec odwołał się także do warunków pracy. Infrastruktury i finansów, jakie są kładzione na reprezentację siatkarzy, zazdrości większość rywali. Oleh Płotnycki pokusił się o stwierdzenie, iż Grbić jest na uprzywilejowanej pozycji. Selekcjoner reprezentacji Polski nawet nie próbował polemizować.

- Tak, jestem uprzywilejowany, bo mogę korzystać ze świetnej infrastruktury. Jako cały zespół mamy świetne warunki do treningu, spania i podróży. Dawno temu w Serbii nie mieliśmy co marzyć o podobnych udogodnieniach. Nie było też takich pieniędzy jak dziś. Oczywiście, super warunki nie zdobędą za ciebie mistrzostwa olimpijskiego. Zdobyliśmy w 2000 roku złoto nie mając żadnych luksusów. Niemniej, to co mamy teraz w Polsce z pewnością znaczącą pomaga siatkarzom, szczególnie przy tak napiętym kalendarzu – powiedział Grbić.

Polscy siatkarze powalczą o igrzyska olimpijskie

Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych w turnieju kwalifikacyjnym będzie Belgia. W poprzednim bezpośrednim meczu Polacy wygrali 3:1. Miało to miejsce w 1/8 finału EuroVolley 2023.

